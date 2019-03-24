台南辦資料應用挑戰賽 提案將成施政參考

2019-03-24 20:08 中央社 台南24日電



台南市政府主辦「台南智慧城市資料視覺應用挑戰賽」，今天傍晚公布結果，成大校友組成的團隊奪得第一名。市長黃偉哲表示，所有提案將成為城市治理的參考資料。

台南市政府研考會主任委員趙卿惠表示，昨天與今天在台南文化創意產業園區舉辦的「台南智慧城市資料視覺應用挑戰賽」，共有來自台南、新竹、桃園等14組團隊參加。

趙卿惠表示，各組參賽團隊針對不同議題進行跨領域提案，並整理開放數據加以視覺化，提出創新創意的視覺化成果。各團隊針對都市停車、醫療健康、友善步行城市、不動產買賣購屋租屋、台南觀光景點美食、交通等多項主題進行深入討論與發想實作。

比賽結果由成功大學校友卓易霆組成的3人團隊KOH，以社區中心及社福相關的據點資料為出發點，結合高齡城市議題並用視覺化呈現台南各區資源，拿下第一名，獲得新台幣5萬元獎金。

台南市長黃偉哲說，市府對開放資料應用一直抱持積極推動的態度。透過競賽方式，可以不同思維對城市治理及解決問題有幫助。這次的提案不論是大型活動、交通服務、或登革熱防治等都可透過視覺化呈現，讓市民更容易理解市政，這也是市府努力的目標。

黃偉哲表示，不論是否獲獎，市府會將這14組的提案內容納入未來城市治理的參考資料。後續將有機會連結民間創意，合力落實提案內容。