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大數據有什麼用？ 台南市舉辦創意競賽

2019-03-24 19:13聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

大數據有什麼用？台南市政府本周末舉辦「智慧城市資料視覺應用挑戰賽」，提供市政相關大數據資料讓來自各地的團隊發揮創意，並選出前三名，市長黃偉哲表示，大數據的應用是未來的趨勢，不管團隊有無獲獎，都將把這些創意做為未來施政參考。

得獎團隊包括：第一名得獎團隊 - KOH ，內容是以社區中心及社福相關的據點資料為出發點結合高齡城市議題，以視覺化呈現臺南各區資源。

第二名得獎團隊 - 魚子這樣，利用臺南市政府開放資料平台提供的旅遊觀光資料，轉化成旅遊視覺化APP。第三名得獎團隊 - Come True，透過建立提供徵才網頁以及資源募資圖型化資料呈現之平台，來解決偏鄉教育資源不足的問題。

這項競賽23及24日在台南文化創意產業園區舉辦，共計有14組團隊全國各路好手組隊報名參加，透過市府資料開放平台所提供之開放資料，及整合民間自有之開放資料，結合群眾創意及資料視覺化工具，讓資料與市民的生活產生更緊密的連結。

黃偉哲在頒獎時表示，有關開放資料的應用，市府一直抱持積極推動的態度，透過競賽以不同的思維對城市治理及解決問題有幫助，城市治理從數據化變成視覺化，將市政變成一個跟市民可以互動的生動成果，也讓市民更容易理解市政。

在為期兩天的競賽時間內，來自臺南、新竹、桃園等14隊各組參賽團隊針對不同的議題進行跨領域提案，包括都市停車、醫療健康、友善步行城市、不動產買賣購屋租屋、臺南觀光景點美食、交通等多項主題進行深入討論與發想實作，前三名獲得共10萬元獎金。

「台南智慧城市資料視覺應用挑戰賽」本周末舉辦，市長黃偉哲前往頒獎。圖／市府提供
「台南智慧城市資料視覺應用挑戰賽」本周末舉辦，市長黃偉哲前往頒獎。圖／市府提供
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「台南智慧城市資料視覺應用挑戰賽」本周末舉辦，市長黃偉哲前往頒獎。圖／市府提供
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臺南黃偉哲

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