桃竹苗跨區域平台推觀光 相撲鍋美食帶動產值6600萬

2019-03-24 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市觀旅局今年首度結合桃竹竹苗縣市跨區域平台觀光合作，3月率先展開的桃園大溪豆干節今下午閉幕，觀旅局長楊勝評表示，大溪豆干節創意十足，尤其桃園大溪豆干、新竹市貢丸、新竹縣粄條、苗栗縣水晶餃百年傳統美食合成「相撲鍋」新美味，透過區域平台合作共推觀光，一起打造浪漫台3線美食，4月將在新竹市舉辦兒童藝術節接棒。

桃園市大溪豆干節首度邀請新竹、苗栗縣市傳統產業美食擺攤，形成一場桃竹竹苗四縣市跨區域交流的美食嘉年華，特別是將桃園大溪豆干、新竹市貢丸、新竹縣粄條、苗栗縣水晶餃4種傳統知名美食合成「相撲鍋」，頗具創意。楊勝評說，豆干節不是只推廣桃園美食，而是一起行銷桃竹竹苗的觀光、美食。

楊勝評表示，大溪是浪漫台3線的起點，由大溪豆干節展開4縣市一起行銷浪漫台3美食，中央補助觀旅方案造成各縣市競爭，他希望桃竹苗4縣市區域合作推廣觀光，不是只存在補助競爭和彼此加碼，而是相互合作、相互設攤一起發財。