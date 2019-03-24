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桃竹苗跨區域平台推觀光 相撲鍋美食帶動產值6600萬

2019-03-24 18:51聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市觀旅局今年首度結合桃竹竹苗縣市跨區域平台觀光合作，3月率先展開的桃園大溪豆干節今下午閉幕，觀旅局長楊勝評表示，大溪豆干節創意十足，尤其桃園大溪豆干、新竹市貢丸、新竹縣粄條、苗栗縣水晶餃百年傳統美食合成「相撲鍋」新美味，透過區域平台合作共推觀光，一起打造浪漫台3線美食，4月將在新竹市舉辦兒童藝術節接棒。

桃園市大溪豆干節首度邀請新竹、苗栗縣市傳統產業美食擺攤，形成一場桃竹竹苗四縣市跨區域交流的美食嘉年華，特別是將桃園大溪豆干、新竹市貢丸、新竹縣粄條、苗栗縣水晶餃4種傳統知名美食合成「相撲鍋」，頗具創意。楊勝評說，豆干節不是只推廣桃園美食，而是一起行銷桃竹竹苗的觀光、美食。

楊勝評表示，大溪是浪漫台3線的起點，由大溪豆干節展開4縣市一起行銷浪漫台3美食，中央補助觀旅方案造成各縣市競爭，他希望桃竹苗4縣市區域合作推廣觀光，不是只存在補助競爭和彼此加碼，而是相互合作、相互設攤一起發財。

這次大溪豆干節攤位直接收入300萬元，帶動4.5萬人潮、創造周邊產值約6千6百萬元，他說，希望未來桃竹苗4縣市透過區域平台合作繼續行銷觀光，大溪豆干節只是開始，接著4月4日到7日止，由新竹市舉辦兒童藝術節接棒，希望一棒接一棒一起帶動桃竹苗區域觀光效益和產值。

桃園市觀旅局舉辦桃園大溪豆干節，首度桃竹竹苗縣市跨區域平台合作，帶動4.5萬人及...
桃園市觀旅局舉辦桃園大溪豆干節，首度桃竹竹苗縣市跨區域平台合作，帶動4.5萬人及創造周邊產值6600萬元。圖／觀旅局提供
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桃園市觀旅局舉辦桃園大溪豆干節閉幕，局長楊勝評（左一）參與示範製作超大塊豆腐吸晴...
桃園市觀旅局舉辦桃園大溪豆干節閉幕，局長楊勝評（左一）參與示範製作超大塊豆腐吸晴。圖／觀旅局提供
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