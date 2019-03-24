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醫院的斜槓人生 用漫畫分享醫生、護理師日常

2019-03-24 18:49聯合報 記者郭政芬╱即時報導

雷亞診所院長的醫師林子堯是精神專科醫師，自幼熱愛動漫、小說、布袋戲和電影，他將醫師、護理人員從養成過程到工作實境的後台故事畫出來，讓更多人看見台灣的醫療體系，這次在新竹縣內灣國小劉興欽動漫教育博物館展出，展期到4月14日為止。

這次漫畫展洋溢醫療保健知識，除了有駐展漫畫家林子堯醫師(雷亞)的作品外，接下來還有醫師游景雯(小雨)及護理師王庭馨(空白)等人的作品。

林子堯是台灣第一位榮獲文化部藝術新秀的醫師，他的作品《醫院也瘋狂》是第一本獲獎以台灣本土醫院為主題的漫畫。

而成為小雨醫師的游景雯，是個從小就喜歡漫畫的醫生，從小學的聯絡簿開始用鉛筆畫四格漫畫，之後就從未停止過，漸漸從畫圖進展到電腦繪圖，現在於粉絲專頁「白袍恐懼症」上聯仔分享醫生的日常。

號稱「空白」的護理師王庭馨專科畢業後即投入臨床，是一個在外科病房工作的宅宅護理師，用漫畫記錄成長點滴，創作《護理師啟蒙計畫》獲選2018年文化部推選中小學生優良課外讀物。

新竹縣府指出，縣府結合客家文化藝術、漫畫、鐵道元素打造內灣線為客家文化藝術傳承基石即國際漫畫夢工廠的願景，於內灣國小建置「劉興欽動漫教育博物館」，已完成四間教室的規劃與建置，館內設有漫畫互動區、親子漫畫閱讀區、時空走廊區、漫畫創作區、穿越時空區及人人是漫畫家等六區，並於每季邀請知名漫畫家進行巡迴展覽，讓大家更了解國內的漫畫作品。 

教育處表示，內灣國小107年度獲得教育部的肯定，獲得教育部107年藝術教育貢獻獎績優學校。目前也正在規劃「漫想著空間平台」、「無障礙漫畫電梯」工程，並積極爭取文化部地方文化館之經費，更期待本館未來成為國內漫畫家的夢想平台。

今年上半年的展期如下：

1雷亞:3月16日到4月14日。

2.小雨:4月20日到5月19日。

3.師生動漫成果展:5月25日到6月23日。

4.空白:6月29日到7月28日。

醫師的漫畫作品於新竹縣內灣國小劉興欽動漫教育博物館展出。圖／擷取自臉書「醫院也瘋...
醫師的漫畫作品於新竹縣內灣國小劉興欽動漫教育博物館展出。圖／擷取自臉書「醫院也瘋狂」。
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新竹縣府每季邀請知名漫畫家進行巡迴展覽，讓大家更了解國內的漫畫作品。記者郭政芬／...
新竹縣府每季邀請知名漫畫家進行巡迴展覽，讓大家更了解國內的漫畫作品。記者郭政芬／翻攝
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雷亞診所院長的醫師林子堯是精神專科醫師，自幼熱愛動漫、小說、布袋戲和電影，這次在...
雷亞診所院長的醫師林子堯是精神專科醫師，自幼熱愛動漫、小說、布袋戲和電影，這次在竹縣舉辦漫畫展。記者郭政芬／翻攝
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醫師內灣護理師

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