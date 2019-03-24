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青年節護理長蔡素玲獲表揚 鄭文燦籲敢於冒險追求夢想

2019-03-24 18:49聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市慶祝青年節，今天舉辦各領域優秀青年表揚大會，包括11位社青、8位大學大專學生、38位高中職優秀青年及28位桃青文學比賽獲獎者合計85人。

衛福部桃園醫院護理長蔡素玲長期投入醫護工作，包括盡責做好八仙塵爆傷者護理工作，1年多來不但用心的照顧不斷鼓勵受傷的年輕人，加油打氣，還安撫傷者的家人讓他們一起為傷患集氣復健，不但獲病友好評也贏得家屬肯定，今天也接受表揚。

桃園市長鄭文燦受邀頒獎、致詞 ，他表示今年青年節主題「青春不留步，共築夢想路」，鼓勵青年不要留白，要敢於冒險、追求夢想，走出學校和工作的界線，關心社會和地球。所謂「行行出狀元」，青年只要認真投入，培養更多專注力，在各行各業都能有精彩的表現，市府也會推動更多青年政策，打造桃園成為年輕人好就業、好生活、好追求夢想的首選城市。 

獲表揚的社會優秀青年來自公務員、餐飲業、教育界、醫療等多元領域，各行各業都有優秀青年表現不同的正能量。鄭文燦特別談到餐飲界代表郭子儀，放棄工作升遷機會返鄉繼承家業，也為偏鄉及社福團體義煮，發揮專才照顧弱勢值得大家學習。

臺北醫學大學雙和醫院耳鼻喉科主治醫師巫承融，過去多次參加國內和海外義診，還曾榮獲世界耳鼻喉頭頸外科年輕學者獎，在創新技術方面多次獲表揚，醫學論文在國際知名醫學期刊發表獲得高度肯定，除了有多項成就光環，巫承融在醫術、醫德都受病友稱讚。

  

鄭文燦說，青年事務局打造三大青藝聚落，包括座落於桃園區大興西路與中正路口的「G10GO!青年貨櫃市集」，已經規畫特色小店進駐。還有桃園區大興西路、正光路口的「興光堡壘青年創藝聚落」將31日啟用，成為大學和高中社團的表演基地。

永安漁港北邊的「桃園青年體驗學習園區」4月13日正式營運，設有戶外43項高低空設施，全部經過美國國際標準規格繩索場地機構，協助安全認證( ACCT），是標準探索教育的營地，可結合後湖溪的泛舟、綠色隧道的自行車慢遊等活動，提供青年更優質的活動場域。   

桃園市議員張桂綿也以社會優秀青年獲表揚，市府青年事務局長顏蔚慈、成功工商邱垂夕校長、新興高中金海鑫校長、東安國中黃寒楨校長、大溪國中祁樹華校長等均一同出席表揚大會。

表揚會現場觀眾席多次抱以熱情掌聲和肯定喝采聲。記者鄭國樑／攝影
表揚會現場觀眾席多次抱以熱情掌聲和肯定喝采聲。記者鄭國樑／攝影
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獲表揚的學生代表上台感性發言。記者鄭國樑／攝影
獲表揚的學生代表上台感性發言。記者鄭國樑／攝影
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鄭文燦鼓勵青年不要留白，要敢於冒險、追求夢想。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦鼓勵青年不要留白，要敢於冒險、追求夢想。記者鄭國樑／攝影
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桃園市舉辦各領域優秀青年表揚大會。記者鄭國樑／攝影
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工作鄭文燦夢想

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