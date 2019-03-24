影／桃園美術嘉年華 鄭文燦受邀高唱望春風

2019-03-24 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



受大陸冷氣團及鋒面影響，讓桃園今日相當濕冷，但由桃園市文化局舉辦的「桃園市美術節嘉年華」依然熱鬧滾滾，桃園市長鄭文燦表示，明天是美術節，桃園市今日邀請超過15個在地美術協會、團體及藝術家現場創作，包括音樂、表演、文學和戲劇等各式各樣創作， 希望藉由跨領域交流，擴展桃園文化視野，培養多藝文人口，讓桃園成為文化綠洲。致詞結束後，台上演奏的知名街頭藝人吳旻鴻邀請鄭文燦合唱一曲望春風，溫馨的曲風讓現場民眾寒意全消。

桃園市長鄭文燦表示，他在任內不僅增加許多藝文展覽空間，也打造無圍牆的美術館，像是「地景藝術節」、「花彩節」等活動，用環境藝術讓民眾能直接參與；另外還推動無舞台的劇場，不管在室內、戶外，都能舉辦不同的音樂表演或劇場活動，透過上述措施，朝向文化平權，減少城鄉差距，也讓藝術平民化、大眾化。

鄭文燦說，桃園市府致力推廣藝文活動，不但讓質跟量都大幅提升，擔任市長第三年，遠見雜誌在「文化力」指標評比上，尤其是市民參與文化活動更是大幅成長，未來市府還會積極跟藝文界更多合作，讓民眾更能接近藝術、參與藝術、欣賞藝術。

鄭文燦提到，桃園市立圖書館總館在藝文特區，整地工程即將完成，主體工程即將興建。目前推動的「1大館、3小館」美術館，有鄰近高鐵站的「桃園市立美術館」，目前已完成基本設計，正在進行細部設計，主體工程也會盡快開工；A17站〈領航站〉的「橫山書法藝術館」即將開館；還有八德廣豐新天地的「兒童美術館」，以及正與國財署協調撥用的土地改革陳列館，目前已指定歷史建築，將由市府打造成「中路美術館」。