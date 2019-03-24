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小存錢筒發揮大愛心 達成再捐苗栗縣府150萬

2019-03-24 17:55聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣友善民間團體資源財團法人達成慈善基金會，最近再捐助苗栗縣政府150萬元「棺木代金」，最近3年累計7次共捐728萬元，關懷協助弱勢家庭，減輕喪葬費用負擔，縣長徐耀昌承諾把每一分愛心捐款都用在刀口上，發揮最大效益。

苗栗縣政府社會處指出，達成基金會成員包括退休校長、老師及小生意人，秉持「取之於社會、用之於社會」宗旨做愛心，董事長陳秉洋得知苗栗縣財政困難，2016年6月20日拜會後，了解社福業務後，發揮公私協力精神，與縣府合作提供弱勢家庭協助，至今累計捐款7筆、728萬元。

其中，2016年7月捐贈棺木代金60萬元，2017年2月捐贈棺木代金60萬元，6月捐贈弱勢家庭棺木代金補助計畫50萬元、兒童及少年未來教育發展帳戶補助計畫5萬元、兒童及少年家外安置零用金補助計畫8萬元、苗栗縣弱勢家庭微型保險補助計畫10萬元，10月捐贈棺木代金150萬元。

去年4月、6月分別捐贈70萬元、150萬元，做為弱勢家庭公益計畫之用，11月配合苗栗縣「兒童及少年發展及教育專戶設立與獎勵計畫」率先捐贈15萬元，今年3月再捐贈棺木代金150萬元。

陳秉洋3月22日會同理監事第7度捐款，陳秉洋表示，去年受到經濟不景氣影響，捐款少了一半，但基金會推出愛心捐款存錢筒措施，希望民眾用零用錢做愛心，這次捐助縣府150萬元，大部分都是存錢筒的「貢獻」，未來基金會還會持續努力行善。

徐耀昌深有所感，謝謝達成的大愛，除頒發感謝狀，也聘請陳秉洋縣政顧問，借重所長協助縣政推動，徐耀昌並承諾縣府一定會將每分善款用在刀口上，幫助最需要人，另藉由達成的拋磚引玉，希望苗栗在地企業、團體共同響應。

達成慈善基金會最近第7度捐款給苗栗縣政府關懷勢，近3年累計728萬元。圖／苗栗縣...
達成慈善基金會最近第7度捐款給苗栗縣政府關懷勢，近3年累計728萬元。圖／苗栗縣政府提供
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苗栗縣捐款弱勢家庭

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