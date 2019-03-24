桃園智慧主題館26日南港開展 豐富獎品等你拿

2019-03-24 17:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



「2019智慧城市展Smart City Summit & Expo」將自3月26日起（周二）至29日在台北南港展覽館開展，桃園智慧主題館將設有8大展區，分別是市民卡整合應用、智慧運輸與綠色交通、感知網路建設與應用、發展青創園地、機器人與語意服務應用、公共安全與防災等主題進行規劃，現場活動還有快問快答、闖關遊戲，豐富獎品讓民眾把好康帶回家。

桃園市資訊科技局指出，桃園智慧主題館8大展區，包括水務局推動裝設智慧水表，水位計及電表掌握即時地下水情的「桃園市智慧地下水管理系統」；工務局路燈加裝多元感測設備建構物聯網環境，以進行大數據蒐集及發展新創應用的「桃園智慧路燈暨物聯網應用平台」；資科局推動的「桃園市民卡APP」現場體驗市政資訊推播、特店優惠及桃園福利資訊查詢等多元應用服務，還有儀表板呈現桃園各式城市資料的「智慧運籌管理暨大數據分析平台」，提供更科學的施政決策依據。

此外，交通局運用了AI進行路側交通設備的「交通數據分析應用」，打造智慧交通環境；警察局為提升犯罪偵防能力，導入AI智慧應用的「天羅地網監視錄影系統」；青年局「桃園AIOT青創基地」的設置，讓青年有個打造創造夢想的天地；稅務局首創全國推動視訊補單立即取件，以及真人口譯臨櫃服務的「全時智能客服-i桃喜」，讓民眾洽公更便利。