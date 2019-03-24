影／飛鳳山、竹東河濱公園廁所不足 竹縣府會勘解決

2019-03-24 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣芎林鄉飛鳳山，早年以「飛鳳探梅」被列為新竹縣八景之一，是登山和觀景熱點，由於廁所不足，有民眾反映「上山無處可應急」，甚至造成隨地大小便，縣府將於四月初與芎林鄉公所到飛鳳山會勘，希望能儘速解決民生問題。

對此，縣長楊文表示，縣府團隊要快速解決此問題，因為已經有很多鄉親反映，發現有因為沒有廁所，造成隨地大小便的現象，縣府近期將安排前往飛鳳山、河濱公園會勘，目前有許多企業界願意捐贈廁所，期望能盡快解決，也讓鄉親有感。

芎林鄉長黃正彪指出，芎林鄉飛鳳山觀光客多，去年人次達70萬，卻只有第三停車場男、女各兩個廁所，以及路途中的2個流動廁所，有鄉親反映廁所不足，但若要到最高點的觀日亭蓋廁所，恐怕面臨土地使用權、水源與接電、排泄物處理等問題，更可能造成污染，這些都需要再度評估，為此，縣府與鄉公所將於4月1日到飛鳳山會勘，希望能找到解決方法。

他建議，由於從山底到至高點約2個小時，可以在途中2800觀日坪古道上或1800觀日坪古道蓋流動廁所，未來芎林鄉規劃在第二停車場舉辦農民市集，也可以在此增加廁所，方便遊客在此停留。