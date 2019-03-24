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配合兒藝節 新竹飯店業者推住宿優惠

2019-03-24 15:25聯合報 記者張雅婷╱即時報導

2019新竹兒童藝術節「風的運動場」，推出以「勇敢、冒險、征服天空」為特色的太空主題，於4月4到7日連續4天在竹市新竹文創館登場，7家飯店業者配合活動，推出好康與優惠的住房專案，讓新竹市成為今年兒童節連假最好的旅遊選擇。

竹市府城銷處表示，新竹煙波飯店提供入住太空艙兒童房的旅客，造型玩偶一隻與免費使用飯店親子設施；竹湖暐順入住專案房贈送木樂地體驗券；卡爾登飯店推出專案房型12歲以下兒童免費用餐；新竹老爺酒店專案推出住房贈送紅茶博物館、小熊博物館門票等優惠。

新竹國賓飯店連假專案搭配四大主題樂園門票，讓房客自由選擇主題樂園；離文創館僅3分鐘車程的的英迪格酒店，推出兒童遊戲體驗課程，讓父母可以在飯店放鬆享受，小朋友也能進行手腦並用參與互動學習課程；迎曦飯店則推出優惠房價。

文化局長黃竫蕙表示，兒藝節歷年來做出好口碑，今年各界參與踴躍，除了有各地美食商家一同組成「新竹味市集」外，威秀影城與綠世界休閒農場也加入力挺兒藝節，提供多張免費電影票與門票，在地飯店也全力支持，推出優惠專案，要讓前來的旅客深度遊新竹，盼再度為新竹市觀光業注入活水。

文化局說，每項遊具都是經過結構工程的精密計算、邊框包覆防撞材質、使用測試檢驗合格的鋼材繩網，讓親子可以安心的、盡情的在活動場區內挑戰各種遊具，製造甜蜜的親子回憶。新竹市兒藝節「風的運動場」試營運日期為3月30日、31日下午1點開放，正式開幕時間為4月4日至7日早上10點開放，地點於新竹文創館（公道五路三段八號）。

配合2019新竹兒童藝術節「風的運動場」登場，新竹市7家飯店業者，推出好康與優惠...
配合2019新竹兒童藝術節「風的運動場」登場，新竹市7家飯店業者，推出好康與優惠的住房專案，讓新竹市成為今年兒童節連假最好的旅遊選擇。圖／新竹市府提供
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配合2019新竹兒童藝術節「風的運動場」登場，新竹市7家飯店業者，推出好康與優惠...
配合2019新竹兒童藝術節「風的運動場」登場，新竹市7家飯店業者，推出好康與優惠的住房專案，讓新竹市成為今年兒童節連假最好的旅遊選擇。圖／新竹市府提供
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