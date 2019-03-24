竹市兒藝節30日試營運 3大旅遊路線連假出遊首選

2019-03-24 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



配合2019新竹兒童藝術節，新竹市府推出3條2天1夜旅遊路線。圖／新竹市府提供 分享 facebook 新竹市兒藝節「風的運動場」，每年都吸引20多萬人造訪，2019新竹兒童藝術節「風的運動場」，推出以「勇敢、冒險、征服天空」為特色的太空主題，於4月4到7日連續4天在竹市新竹文創館登場，配合活動，新竹市府推出3條2天1夜旅遊路線，推薦給全國遠道而來的好朋友，包含「兒童放電」、「文青藝文」、「古蹟漫遊」等路線，讓新竹市成為今年兒童節最好的旅遊選擇。

針對親子規劃的「兒童放電版」，推薦前往最夯的青青草原體驗磨石子溜滑梯，隨後前往南寮漁港品嘗尚青海鮮，吃飽喝足後租台腳踏車，暢遊17公里海岸線，傍晚回到市中心，帶孩子到新竹公園最新設施大沙坑，將最後的電力放盡後到城隍廟品嘗百年小吃結束第一天的放電行程；第二天在風的運動場盡情奔跑一整天，傍晚可前往新竹水道取水口展示館，晚上文創館還有星光場表演。

對於喜愛藝文的朋友，則可選擇「文青藝文版」，一早前往新竹縣綠世界生態農場親近自然動物，下午回到新竹市舊城區，在241藝術空間與新竹市美術館參觀精彩展覽，晚上前往東門市場品嘗特色美食，再到隆恩圳夜光漫步，結束充滿文藝的一天；第二天在兒藝節風的運動場開心玩樂，品嘗味市集美食，傍晚前往新竹水道取水口展示館，晚上於文創館欣賞星光場的精采表演。

熱愛古蹟的朋友可選擇「古蹟漫遊版」，推薦到鐵道藝術村看展覽，中午城隍廟百年美食小吃一飽口福，隨後到附近的消防博物館親眼目睹日治時期的消防建築風華，一旁還有92年歷史的新竹州廳，接著順遊到全台唯二的護城河，綠樹、白鷺與魚兒優游其中，好不愜意；第二天在兒藝節風的運動場玩透透、味市集打牙祭、新竹水道取水口展示館長知識，回家前重返文創館看場精彩的星光場表演，度過美好兩天。