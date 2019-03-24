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林務局送苗栗樹苗2000株 延伸島嶼生命綠

2019-03-24 14:57聯合報 記者范榮達╱即時報導

林務局新竹林區管理處、苗栗縣政府及造橋鄉公所今天合辦植樹節活動，送出含笑、桂花及茶花2000株樹苗，新竹林管處處長林皓貞、苗栗縣長徐耀昌及造橋鄉長黃天桂等人高呼口號，響應今年植樹月主題「延伸島嶼生命綠」！

這場植樹節活動上午9點在造橋火車站北側公園綠地舉行，徐耀昌等人種下山櫻花過程臉書直播宣導，縣府農業處林務科長鄭忠財分享種樹原則，包括選擇適合樹種、苗木要健康，此外，苗栗縣適合種樹時節從11月、12月到隔年3月，種下樹後要做好撫育管理，「這樣才不會愛之反而害之」。

今天上午雖飄著細雨，活動仍吸引大批民眾排隊領取樹苗，立委陳超明、苗栗縣議員廖秀紅、廖英利、張佳玲、宋國鼎、黎煥強、造橋鄉民代表會主席陳裕福等人都到場，氣氛熱鬧滾滾。

徐耀昌表示，縣府長期關心保護好山好水，因應環境變遷及地球暖化趨勢，響應植栽造林確有其必要性，藉由造林植樹提升台灣森林覆蓋率，減緩二氧化碳的增加，善盡地球村一份子的責任，對減緩全球「溫室效應」有所貢獻。

林澔貞指出，今年3月植樹月標語「延伸島嶼生命綠」，延續林務局去年「國土生態綠色網絡計畫」，推動中央山脈保育工作往東、西向延伸，連結山脈、淺山、平原、河川等，強化生態綠帶連結，找回台灣永續的生態，其中造橋鄉屬於淺山地區就是努力的目標，共創人與生態和諧共生的社會。

今天活動安排里山保育、國有林治山防災、保林愛等相關林業業務設置宣導攤位，表揚2018年社區林業計畫優等社區苗栗自然生態學會，綠化有功團體：苗栗市大同社區發展協會、頭屋鄉永春宮、頭份市新華社區發展協會、公館鄉仁安社區發展協會、後龍鎮水尾社區發展協會、卓蘭鎮坪林社區發展協會、銅鑼鄉中平社區發展協會。

此外，綠化有功個人：苗栗市劉基然、頭屋鄉涂達勳、頭份市張展文、公館鄉陳元仕、後龍鎮陳錦玲、卓蘭鎮賴明琳、銅鑼鄉韋昌庭、西湖鄉邱華桑、造橋鄉陳吳滿玉。

苗栗縣今天植樹節活動送出2000棵樹苗，民眾索取踴躍。記者范榮達／攝影
苗栗縣今天植樹節活動送出2000棵樹苗，民眾索取踴躍。記者范榮達／攝影
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林務局新竹林區管理處、苗栗縣政府今天合辦植樹節活動，響應「種樹愛苗栗、延伸島嶼生...
林務局新竹林區管理處、苗栗縣政府今天合辦植樹節活動，響應「種樹愛苗栗、延伸島嶼生命綠」。記者范榮達／攝影
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