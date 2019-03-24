勤練書法調理身心 近百歲大師長壽秘訣

2019-03-24 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



高齡95歲的黃章老師，中校退伍後隱居在平鎮龍岡，每天至少花超過4小時練習書法與國畫，尤其是于右任的「千字文」草書是他十幾年來臨摹的範本。記者林育瑩／攝影 分享 facebook

「掌握書法運筆、運氣精隨，可以讓人活健康、長壽」，高齡99歲的張豁睿與95歲黃章老師，他們不顧寒風驟雨，參與今日桃園市文化局所舉辦的「2019桃園市美術節嘉年華」活動，兩位老師神色自若的攤位裡，手握毛筆，聚精會神的將草書流暢的書寫在宣紙上，桃園市榮欣書畫協會理事長榮紹華表示，他們都是書畫協會最年長的成員，不僅精通書法各項字體，更以身作則，盼書法文化能持續傳承。

高齡99歲，來自河北的張豁睿老師，民國60年少校退伍後，就跟隨著國寶級書法大師黃群英學習書法，並在17年前報名平鎮樂齡學習中心書法班至今，是目前最年長的學員，雖然功力早已超越課程老師，但他依然樂於擔任學員。張豁睿老師說，書法要精進就要勤於練筆，慢慢的調理身心，這樣每天都能保持愉快心情。

張豁睿老師個性開朗，在言談當中不僅談笑風聲，嗓門依舊鏗鏘有力，一位學員說，被張老師指導過的學生都對他的健談及熱忱留下深刻印象，完全感受不到他已年近百歲的長者。張豁睿老師說，能活到這麼長壽就是「以墨會友」，每一筆劃都在練氣、練功，越活越健康。

同樣高齡95歲，來自廣西的黃章老師，他說，自中校退伍後隱居在平鎮龍岡，每天至少花超過4小時練習書法與國畫，尤其是于右任的「千字文」草書是他十幾年來臨摹的範本。書畫協會特別拿黃章老師的作品集，不僅在102年作品入選廈門舉辦的「兩岸書法交流大展」，103年更獲選「泰國第11屆國際書法交流大展」參展作品之一。

桃園市榮欣書畫協會總幹事張國海說，協會前輩有許多是軍人出生，過去大陸物資缺乏，戰亂四起，他們不僅投筆從戎，奉獻心力報效國家，退休後仍以發揚書法文化為己任，至今仍不斷創作，他們用毛筆揮毫的每一個字不只是墨寶，還是國寶。