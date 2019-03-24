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赴荷取經 林智堅：竹市觀光品牌再升級

2019-03-24 12:51聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市長林智堅赴荷蘭取經，他說，荷蘭在觀光產業與自行車系統的成功案例，將作為未來...
新竹市長林智堅赴荷蘭取經，他說，荷蘭在觀光產業與自行車系統的成功案例，將作為未來規劃新竹公園、微笑水岸自行車道的參考。圖／新竹市府提供
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新竹市長林智堅於中歐時間23日率市府團隊參訪荷蘭，首站造訪阿姆斯特丹，參訪全世界最大的鬱金香公園，並體驗荷蘭發展成熟的自行車道路系統，林智堅表示，荷蘭在觀光產業與自行車系統的成功案例，將作為未來規劃新竹公園、微笑水岸自行車道的參考，讓城市藍綠帶再升級，營造獨具竹市特色的城市觀光品牌。

林智堅赴荷取經，6天走訪16個行程，首站參訪庫肯霍夫公園為世界最大的鬱金香公園，鬱金香品種、數量、質量以及布置手法堪稱世界之最，各類花卉達6百萬株以上，園內以湖泊河流、草坡樹林融合鬱金香花田，是荷蘭春季必訪的景點，年訪客量達80多萬人次，已吸引近5千萬名遊客前來遊覽。

林智堅表示，新竹公園也有具指標性的近千株櫻花與各式品種花卉，並有自然、親水及日式庭園景觀，未來將連結動物園，打造型態豐富多元的百年公園，而庫肯霍夫公園除了花卉植栽的主題行銷享譽世界，園區內更將花田融合動物牧場、兒童遊戲區，讓小朋友也玩得盡興，都是未來新竹公園發展的重要參考。

而荷蘭自行車系統發展成熟，平均每人有1.3輛自行車，是民眾高度倚賴的交通載具，林智堅也體驗園區周邊的自行車道，他說，該自行車道是觀光休憩型態，與新竹漁港、新竹左岸建置的自行車道相近，荷蘭透過規劃將一般車道與自行車道分流，提升騎車安全性與便利性，是竹市規劃城市Youbike系統、微笑水岸自行車系統的重要參考對象。

新竹市長林智堅赴荷蘭取經，他說，荷蘭在觀光產業與自行車系統的成功案例，將作為未來...
新竹市長林智堅赴荷蘭取經，他說，荷蘭在觀光產業與自行車系統的成功案例，將作為未來規劃新竹公園、微笑水岸自行車道的參考。圖／新竹市府提供
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新竹市長林智堅赴荷蘭取經，他說，荷蘭在觀光產業與自行車系統的成功案例，將作為未來...
新竹市長林智堅赴荷蘭取經，他說，荷蘭在觀光產業與自行車系統的成功案例，將作為未來規劃新竹公園、微笑水岸自行車道的參考。圖／新竹市府提供
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