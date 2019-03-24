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竹縣交通事故統計 年輕機車族最易肇事5大路口出爐

2019-03-24 12:42聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣3月份道安會報於上周召開，截至今年2月份，新竹縣轄因交通事故而受傷人數有1909人，其中使用機車而受傷人數有1502人，比例高達七成八，而機車人數中18至24歲年輕族群受傷有557人，佔各年齡層達三成，足以顯示18至24歲機車年輕族群發生事故率高，因此如何防治18至24歲機車年輕族群事故發生，為新竹縣政府這次道安防制改善重點。

為此，縣長楊文科於1月份道安會報上特別指示各小組因應並就2018年度18到24歲機車年輕族群較2017年度死亡人數上升部分，提出各項策進防制改善作為。

 根據道安會報工程小組分析，2018年與2019年事故統計資料後，特別提出竹縣轄機車年輕族群易肇事的五處路口，分別為竹北市的中華路/興隆路一段、新豐鄉的三民南路/新興路(台一線)、新豐鄉的康泰路/康樂路一段、湖口鄉的光復北路/工業二路、竹北市的三民路/中央路/中華路等五處。

其中，探討肇事原因分別為：右轉彎未依規定、未注意車前狀況、未依規定讓車、違反號誌管制或指揮等，為此會議主席交通旅遊處游志祥處長指示，應針對經常發生的肇事原因，進行肇因重點防制，並請工程小組強化該路口交通安全設施；請執法小組加強執法和勸導；請監理、教育及宣導小組加強教育和宣導，透過工程、執法與教育的手段，持續下降機車年輕族群肇事率，提供更友善的交通環境。

新竹縣3月份道安會報於上周召開，截至今年2月份止，新竹縣轄因交通事故而受傷人數有...
新竹縣3月份道安會報於上周召開，截至今年2月份止，新竹縣轄因交通事故而受傷人數有1909人，其中使用機車而受傷人數有1502人，比例高達七成八。圖／縣府提供
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楊文科

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