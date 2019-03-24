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營建署補助一毛不刪 苗栗縣包租代管社會宅7月上路

2019-03-24 09:17聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣政府社會住宅政策主推「包租代管」，縣府向營建署爭取3年、6756萬元補助，推動400戶包租代管社會住宅，營建署一毛未刪，預計7月開放申請，縣府工商發展處長黃智群認為符合鄉親期待，也歡迎有需求民眾多多利用。

「苗栗縣社會住宅包租代管計畫委辦案」將於4月上網公告招標，其中200戶包租包管，其中200戶包租包管，由租屋服務業者擔任二房東及管理，200戶代租代管，由縣府委託業者協助媒合房東及房客簽約及代為管理，房東可輕鬆出租房子。

社會住宅申請資格，包括一般戶：家庭年所得低於公告受理申請當年50%分位點家庭之平均所得，苗栗縣是93萬元，且所得總額平均分配全家人口，平均每人每月不超過最低生活費標準之3.5倍者，苗栗縣是4萬3358元；、社會、經濟弱勢戶：符合一般戶資格且符合住宅法規定的社會弱勢身分者。

縣府補助房東所得稅免稅額每屋每月1萬元，超過部分必要損耗所支出費用再減除60%，地價稅、房屋稅比照自住使用，修繕費用每年1萬元，居家安全相關保險費每年3500元，服務費免徵營業稅。房客部分：依弱勢狀況可享租金優惠5到9折，公證費補助3000元，因緊急事由無力支付租金者，代墊租金最多3個月。

黃智群說，新建社會住宅經費龐大，苗栗縣政府因此主推包租代管社會住宅，而且包租代管不限在ㄧ處、房型多元、融入社區免標籤化，房東、業者及租屋需求民眾可洽詢037-559633。

苗栗縣政府主推包租代管社會住宅，陸續召開房東、業者說明會。 圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府主推包租代管社會住宅，陸續召開房東、業者說明會。 圖／苗栗縣政府提供
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社會住宅房東苗栗縣

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