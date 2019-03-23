元智大學30周年校慶 校友簽署意向書回饋母校

2019-03-23 23:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



元智大學今天舉辦30周年校慶，各系所熱鬧舉辦校友回娘家「元智30釀校友同學會」，邀請校友帶著眷屬及第二代返校意謂傳承，並表揚五位傑出校友，創業有成校友也簽署產學回饋母校意向書。

元智大學董事會董事長徐旭東，今天在元智六館有庠廳校慶典禮，親自表揚五位傑出校友。分別為迅得機械公司總經理王年清、國防部常務次長徐衍璞、桃園市私立少年之家執行長張進益、台灣微創醫療器材公司董事長梁晃千以及泓格科技股份有限公司董事長葉廼廸。他們在事業事務領域，各有傑出事蹟及社會貢獻。

傑出校友梁晃千接受獎牌後向徐旭東表達感謝之意。他說，大學四年不但受到恩師孫一明啟蒙，現經營微創醫療產品，還獲到遠東集團亞東醫院採用，不管在校學習及創業都受益良多，他都秉持元智大學卓越．務實．宏觀．圓融校訓，以身為元智校友為榮。

桃園少年之家執行長張進益表示，他年少迷枉曾為吸毒犯，如今洗心革面後當牧師，用愛無私付出，幫助誤入歧途少年。從事社工有實務經驗，到元智大學社政所讀碩士班，有如學術版「我的大改人生」，學到社會政策等，能突破實務工作盲點理論，尤其是師生間熱忱討論互動，元智是一所能讓師生間和樂融合學習的大學。

返校校友表演太鼓，彰顯元智校友團結氣勢，管理學院校友更自創歌曲30釀，結合Rap唱出大學四年的心聲與感動。企業家組成的酷爸爸 樂團，由元智資管校友、農漁會資訊中心執行長徐嘉鴻熱情邀約，到校演奏薩克斯風祝福元智校慶。

校慶當天並有校友產學回饋母校之意向書簽署，元智創校30年，培育許多優秀人才，許多校友自行創業都有不錯之成績，他們感念母校栽培，尤其數位時代，科技人才需求若渴，元智在物聯網、大數據以及AI人工智慧等方面研發能量紮實，學生訓練有素，對外參賽不時獲得獎項，深獲業界喜愛，校友們希望與母校有更密切之合作，同時也可以提供學弟妹更多實習以及就業機會。