親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美股崩 專家：提防台股波段大跌500點

韓國瑜進港澳中聯 學者：陷北京一國兩制框架

元智大學30周年校慶 校友簽署意向書回饋母校

2019-03-23 23:29聯合報 記者張弘昌╱即時報導

元智大學今天舉辦30周年校慶，各系所熱鬧舉辦校友回娘家「元智30釀校友同學會」，邀請校友帶著眷屬及第二代返校意謂傳承，並表揚五位傑出校友，創業有成校友也簽署產學回饋母校意向書。

元智大學董事會董事長徐旭東，今天在元智六館有庠廳校慶典禮，親自表揚五位傑出校友。分別為迅得機械公司總經理王年清、國防部常務次長徐衍璞、桃園市私立少年之家執行長張進益、台灣微創醫療器材公司董事長梁晃千以及泓格科技股份有限公司董事長葉廼廸。他們在事業事務領域，各有傑出事蹟及社會貢獻。

傑出校友梁晃千接受獎牌後向徐旭東表達感謝之意。他說，大學四年不但受到恩師孫一明啟蒙，現經營微創醫療產品，還獲到遠東集團亞東醫院採用，不管在校學習及創業都受益良多，他都秉持元智大學卓越．務實．宏觀．圓融校訓，以身為元智校友為榮。

桃園少年之家執行長張進益表示，他年少迷枉曾為吸毒犯，如今洗心革面後當牧師，用愛無私付出，幫助誤入歧途少年。從事社工有實務經驗，到元智大學社政所讀碩士班，有如學術版「我的大改人生」，學到社會政策等，能突破實務工作盲點理論，尤其是師生間熱忱討論互動，元智是一所能讓師生間和樂融合學習的大學。

返校校友表演太鼓，彰顯元智校友團結氣勢，管理學院校友更自創歌曲30釀，結合Rap唱出大學四年的心聲與感動。企業家組成的酷爸爸 樂團，由元智資管校友、農漁會資訊中心執行長徐嘉鴻熱情邀約，到校演奏薩克斯風祝福元智校慶。

校慶當天並有校友產學回饋母校之意向書簽署，元智創校30年，培育許多優秀人才，許多校友自行創業都有不錯之成績，他們感念母校栽培，尤其數位時代，科技人才需求若渴，元智在物聯網、大數據以及AI人工智慧等方面研發能量紮實，學生訓練有素，對外參賽不時獲得獎項，深獲業界喜愛，校友們希望與母校有更密切之合作，同時也可以提供學弟妹更多實習以及就業機會。

元智資工系第二屆校友、大宇資訊副總裁連建欽說，認同元智的辦學，兒子今年推甄，希望可以順利考上元智資傳、資工等相關科系，成為自己的學弟。

元智大學今天舉行30周年校慶，獲表場的傑出校友，桃園市私立少年之家執行長張進益。...
元智大學今天舉行30周年校慶，獲表場的傑出校友，桃園市私立少年之家執行長張進益。記者張弘昌／攝影
分享
元智大學今天舉行30周年校慶，由董事長表揚5位傑出校友，並有校友簽署產學回饋母校...
元智大學今天舉行30周年校慶，由董事長表揚5位傑出校友，並有校友簽署產學回饋母校意向書。圖／元智大學提供
分享
元智大學30周年校慶，獲表場的傑出校友，台灣微創醫療器材公司董事長梁晃千。記者張...
元智大學30周年校慶，獲表場的傑出校友，台灣微創醫療器材公司董事長梁晃千。記者張弘昌／攝影
分享
元智大學今天舉行30周年校慶，由董事長表揚5位傑出校友，並有校友簽署產學回饋母校...
元智大學今天舉行30周年校慶，由董事長表揚5位傑出校友，並有校友簽署產學回饋母校意向書。記者張弘昌／攝影
分享
元智大學今天舉行30周年校慶，由一群企業家組成的酷爸爸樂團，由元智資管校友徐嘉鴻...
元智大學今天舉行30周年校慶，由一群企業家組成的酷爸爸樂團，由元智資管校友徐嘉鴻熱情邀約，到校演奏薩克斯風，祝福元智校慶。圖／元智大學提供
分享

元智創業社工

相關新聞

影／前妻的卵、國外捐的精 同志媽媽自己懷胎生下來

2019-03-23 21:19

頭份國中蓋教室大樓沒下文 縣府將先補助規畫費

2019-03-23 19:58

客家流行音樂節 樂團摩拳擦掌拚最高榮譽

2019-03-23 16:23

「流浪到淡水」70歲李炳輝 計畫考桃園街頭藝人

2019-03-23 15:56

下一個巨星就是你 SBL超籃明星分享職涯規劃心得

2019-03-23 15:52

樂高迷快來！ 新竹石坊里樂高妝點好繽紛

2019-03-23 14:42

注意！新竹縣新豐鄉 29日將停水10小時

2019-03-23 13:10

竹東僅剩兩層樓日式警察宿舍 文史工作者憂心消失

2019-03-23 11:30

吃書節首辦在台灣 「小王子」可食書體驗知識的美味

2019-03-23 07:58

竹科人「不務正業」咖啡杯測奪冠

2019-03-22 23:18

桃市優秀青年／棄飯店副主廚 返鄉為弱勢義煮

2019-03-22 22:46

新竹房價所得比遠低雙北 住宅博覽會竹縣體育館登場

2019-03-22 22:38

台商回流最愛桃園 市府開闢7園區解決缺地

2019-03-22 22:31

「原查定無誤」民眾期望落空 竹縣地價仍漲

2019-03-22 22:17

新竹市議員建議款延燒 國民黨團提案「追減」通過

2019-03-22 19:38

竹科工程師「不務正業」 拿下咖啡杯測冠軍

2019-03-22 19:36

竹縣地價複查結果出爐！原查定無誤 民眾仍要繳稅

2019-03-22 18:35

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

多久沒聽到沿街叫賣聲了 「台南古城節」懷舊登場

2019-03-23 09:44

大甲媽祖見證 同志伴侶甜蜜辦婚禮

2019-03-23 16:13

等了20年！台中水湳會展中心今開工

2019-03-23 11:52

高雄這支測速桿連獲取締冠軍 警增設LED為民看緊荷包

2019-03-23 14:57

「韓國瑜，氣魄站出來」基隆出現力挺韓市長選總統布條

2019-03-23 15:53

選舉衝擊麻豆文旦 郭國文聯手陳吉仲穩定民心

2019-03-23 10:15

「台灣很漂亮但街上有垃圾」 法國交換女學生發動掃街

2019-03-23 11:49

樂高迷快來！ 新竹石坊里樂高妝點好繽紛

2019-03-23 14:42

影／前妻的卵、國外捐的精 同志媽媽自己懷胎生下來

2019-03-23 21:19

恆春機場「大限」將至 ? 屏縣再提包機延長計畫

2019-03-23 11:01

最大車露！203輛露營車今晚齊聚麻豆賞柚花

2019-03-23 20:17

IRONMAN巿民廣場辦流水席 台東市公所罰沒收1萬保證金

2019-03-23 13:44

首辦旗津沙灘滿月趴遇雨天 潘恒旭：帶著快樂的心情

2019-03-23 15:19

蘆洲農會慶百年 侯友宜：未來還要發展蘆南蘆北

2019-03-23 11:20

停航8年台中-澎湖線 「雲豹輪」試航

2019-03-22 23:59

力抗鳳梨崩價 她選立委先完售800斤鳳梨捐慈善

2019-03-23 14:38

竹東僅剩兩層樓日式警察宿舍 文史工作者憂心消失

2019-03-23 11:30

種韓國瑜樹被批造神 愛種樹公司：不管藍綠都要呼吸

2019-03-23 13:06

注意！新竹縣新豐鄉 29日將停水10小時

2019-03-23 13:10

「流浪到淡水」70歲李炳輝 計畫考桃園街頭藝人

2019-03-23 15:56

「我只能靠不斷刷馬桶舒壓」 社工壓力巨大誰知曉

2019-03-23 07:58

頭份國中蓋教室大樓沒下文 縣府將先補助規畫費

2019-03-23 19:58

影／落淚也要捐 楓香舞團6小朋友捐長髮幫助癌友

2019-03-23 09:03

基隆嶼封5年拚暑假重開放 每人擬收100元維護費

2019-03-23 12:52

影／高雄旗津滿月趴 雖遇雨天現場氣氛嗨翻

2019-03-23 21:58

台中兩岸客輪逆勢漲 郵輪客創新低

2019-03-23 00:04

大排吳郭魚暴斃 是「南風天」溶氧變化劇烈？

2019-03-23 19:34

台中花博無名英雄最大志工團 台電：叫我第一名

2019-03-23 17:15

佛誕節訂為國定假日 徐國勇表示會考慮

2019-03-23 18:05

台商大廠回台投資熱錢湧入台中 頂級商辦市場開打

2019-03-23 19:23

板橋人行道拓寬後路燈竟在中間 市府：最慢5月1日前改善

2019-03-23 17:19

影／林口社宅入厝 侯友宜：新北人口達400萬抽獎送套房

2019-03-23 17:21

前省議員李玉泉享壽84歲 今天台影城舉辦追思會

2019-03-23 14:11

莫拉克受災兄弟10年努力不懈 種薑翻轉人生

2019-03-23 10:20

北海岸7處沙灘清出1500公斤海漂垃圾 大陸寶特瓶也有

2019-03-23 21:12

協和電廠擬改燒天然氣 台電：不影響漁民生計

2019-03-23 00:04

暖冬影響 九族文化村櫻花、薰衣草、紅彩木同時大爆發

2019-03-23 14:37

吃書節首辦在台灣 「小王子」可食書體驗知識的美味

2019-03-23 07:58

總統府建築百年路跑24日登場 北市凌晨起有封路交管

2019-03-23 20:44

不忍貧童穿破補鞋 虎女獅子會慨捐家扶購新鞋

2019-03-23 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top