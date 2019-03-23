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元智大學30周年校慶 徐旭東期勉努力思考未來方向

2019-03-23 22:34聯合報 記者張弘昌╱即時報導

遠東集團創辦的元智大學今天邀校友帶著家眷及第二代，興高采烈的返校回娘家，參與創校30週年校慶活動。校董會董事長徐旭東勉勵元智，科技變化快速，學校要有危機意識，努力思考下一個30年及未來方向。

元智大學30周年校慶校慶典禮，今天上午在元智六館有庠廳舉行，桃園市市長鄭文燦也親臨祝福，會中並表揚五位傑出校友。

徐旭東表示，回首創校篳路藍縷很辛苦，所幸一路上元智有很多的貴人協助，才能走到今日，如今30年元智更需要思考下一個30年的方向。徐旭東也分享，近日參加巴塞隆納的世界行動通訊5G的感想。

徐旭東說，世界變化之快速，要隨時調整腳步，跟上時代腳步。學校應該也要有危機感，思考下一步的方向與策略，而非滿足於現狀。當我們在談AI人工智慧的同時，其實別人的技術已經更超越，能以AI控制AI了，這就是科技進步的快速。

桃園市長鄭文燦在慶祝典禮中表示，元智大學自1989年創校以來，培養無數的人才，為元智大學未來的百年發展奠基，也期勉元智大學繼續培育更多人才，領導台灣進步。

鄭文燦說，元智大學是台灣私立大學中的亮點大學，不僅是人才培育的搖籃，也是產學合作的基地，與地方保持著良好的互動關係，未來桃園市政府將協助元智大學完善大學與城市間的相互連結，繼續讓元智大學成為台灣的重點名校。

有許多校友抱著興奮的心情回母校參加活動，舉辦「元智30釀校友同學會」，前桃園縣長現任立委吳志揚也現身在校友人群中，並與酷爸爸薩克斯風一起演奏祝福元智校慶。

早期畢業創業校友他們感念母校栽培，回饋母校產學合作，尤其數位時代，科技人才需求若渴，元智在物聯網、大數據以及AI人工智慧等方面研發能量紮實，學生訓練有素，對外參賽不時獲得獎項，深獲業界喜愛，校友希望提供專業實習以及就業機會給學弟妹，也有多位校友帶第二代出席，有傳承之意味。

校慶活動除元智30釀校友活動外，還有校友太鼓的表演，以及校友自創歌曲30釀Rap演唱。校慶活動除結合社區藝術節、音樂會等慶祝活動，特別安排AI人工智慧、創客課程等研發成果展，並配合各學院英語專班的成立，全球事務處成立國際園區，擴大國際招生之需求及服務。

遠東集團創辦的元智大學，今天邀校友帶著家眷及第二代一起回娘家，熱熱鬧鬧歡慶創校3...
遠東集團創辦的元智大學，今天邀校友帶著家眷及第二代一起回娘家，熱熱鬧鬧歡慶創校30周年。圖／元智大學提供
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遠東集團創辦的元智大學，今天由董事會董事長徐旭東，主持創校30周年校慶系列活動。...
遠東集團創辦的元智大學，今天由董事會董事長徐旭東，主持創校30周年校慶系列活動。圖／元智大學提供
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遠東集團創辦的元智大學，今天邀校友帶著家眷及第二代一起回娘家，熱熱鬧鬧歡慶創校3...
遠東集團創辦的元智大學，今天邀校友帶著家眷及第二代一起回娘家，熱熱鬧鬧歡慶創校30周年。圖／元智大學提供
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遠東集團創辦的元智大學，今天邀校友回娘家返校，熱熱鬧鬧歡慶創校30周年。圖／元智...
遠東集團創辦的元智大學，今天邀校友回娘家返校，熱熱鬧鬧歡慶創校30周年。圖／元智大學提供
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元智AI鄭文燦

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