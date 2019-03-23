親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

與澳門中聯辦主任吃飯 韓國瑜：主要讓高雄能見度提高

勝利の報恩！遭爆性招待日本建商「百倍奉還」

影／前妻的卵、國外捐的精 同志媽媽自己懷胎生下來

2019-03-23 21:19聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

「苗栗史上第一場」的同志家庭分享座談會，下午在苗栗市中正路「日榮本屋」舉辦，同志媽媽Jovi和Mindy帶著她們的女兒「苗苗」來參加，分享她們真實的人生故事，也希望一些不了解同婚議題的人，能看見同志家庭其實與一般家庭一樣「都是由愛組成的」。

「苗栗愛轉來平權遊行」小組今年2月間在竹南鎮成立，並籌劃5月11日在竹南、頭份進行一場平權遊行，期間在縣內並推出系列講座活動、平權書展，盼獲得支持及尊重。

Jovi是苗栗公館人，但童年就籠罩在父親家暴的陰影中，她有過兩次同性婚姻，6歲的苗苗是她與前妻生的女兒，因她家族有僵直性脊椎炎的遺傳病史，因此選擇用前妻的卵子、國外的捐贈精子結合，由她懷胎並剖腹產下，但生產過程歷經辛酸，小孩出生後情況危急，還要動2次刀，但要選用自費、較貴的給氧機，前妻卻被醫院認為不是家長，院方堅持不讓她前妻簽字選用，後來連想探視孩子都被拒絕在外，她當時因生產昏迷，如果到第二天沒甦醒，「真不知孩子會怎麼辦？」

Jovi訴說自己的成長境遇和當年不被祝福的婚禮，不時哽咽，但談到照料苗苗成長的經驗，又不時露出爽朗的笑容，參與座談的同志、支持者紛紛提問交流，關心同志家庭子女的生養與照顧。

苗栗愛轉來平權遊行總召夏立民指出，苗栗是大家覺得很保守的地區，但其實已有6戶同志家庭，如以戶籍計算更超過10戶，Jovi和Mindy這對同志家庭的家長，都出生成長在苗栗，這次帶著她們的女兒回到家鄉分享她們的生命故事，希望能打開「同溫層」，讓更多長輩、年輕人了解同婚、婚姻平權議題，營造友善環境。

夏立民指出，目前同性婚姻法即將通過，依大法官解釋5月24日同性伴侶也可以合法登記結婚，未來同志家庭會愈來愈多，整個社會如何認識同志家庭也是很重要的課題。

號稱「苗栗史上第一次」的同志家庭分享座談會，下午在苗栗市中正路日榮本屋舉辦，同志...
號稱「苗栗史上第一次」的同志家庭分享座談會，下午在苗栗市中正路日榮本屋舉辦，同志媽媽Jovi(左)和Mindy(右)帶著女兒來參加。記者胡蓬生／攝影
分享
號稱「苗栗史上第一次」的同志家庭分享座談會，下午在苗栗市中正路日榮本屋舉辦。記者...
號稱「苗栗史上第一次」的同志家庭分享座談會，下午在苗栗市中正路日榮本屋舉辦。記者胡蓬生／攝影
分享

同志同性婚姻同婚

相關新聞

頭份國中蓋教室大樓沒下文 縣府將先補助規畫費

2019-03-23 19:58

客家流行音樂節 樂團摩拳擦掌拚最高榮譽

2019-03-23 16:23

「流浪到淡水」70歲李炳輝 計畫考桃園街頭藝人

2019-03-23 15:56

下一個巨星就是你 SBL超籃明星分享職涯規劃心得

2019-03-23 15:52

樂高迷快來！ 新竹石坊里樂高妝點好繽紛

2019-03-23 14:42

注意！新竹縣新豐鄉 29日將停水10小時

2019-03-23 13:10

竹東僅剩兩層樓日式警察宿舍 文史工作者憂心消失

2019-03-23 11:30

吃書節首辦在台灣 「小王子」可食書體驗知識的美味

2019-03-23 07:58

竹科人「不務正業」咖啡杯測奪冠

2019-03-22 23:18

桃市優秀青年／棄飯店副主廚 返鄉為弱勢義煮

2019-03-22 22:46

新竹房價所得比遠低雙北 住宅博覽會竹縣體育館登場

2019-03-22 22:38

台商回流最愛桃園 市府開闢7園區解決缺地

2019-03-22 22:31

「原查定無誤」民眾期望落空 竹縣地價仍漲

2019-03-22 22:17

新竹市議員建議款延燒 國民黨團提案「追減」通過

2019-03-22 19:38

竹科工程師「不務正業」 拿下咖啡杯測冠軍

2019-03-22 19:36

竹縣地價複查結果出爐！原查定無誤 民眾仍要繳稅

2019-03-22 18:35

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

鴻海買水果 營利還分紅 把農民當股東

2019-03-22 23:01

多久沒聽到沿街叫賣聲了 「台南古城節」懷舊登場

2019-03-23 09:44

大甲媽祖見證 同志伴侶甜蜜辦婚禮

2019-03-23 16:13

等了20年！台中水湳會展中心今開工

2019-03-23 11:52

選舉衝擊麻豆文旦 郭國文聯手陳吉仲穩定民心

2019-03-23 10:15

「韓國瑜，氣魄站出來」基隆出現力挺韓市長選總統布條

2019-03-23 15:53

高雄這支測速桿連獲取締冠軍 警增設LED為民看緊荷包

2019-03-23 14:57

「台灣很漂亮但街上有垃圾」 法國交換女學生發動掃街

2019-03-23 11:49

金門排隊名店 京采包子紅遍兩岸

2019-03-22 23:37

樂高迷快來！ 新竹石坊里樂高妝點好繽紛

2019-03-23 14:42

恆春機場「大限」將至 ? 屏縣再提包機延長計畫

2019-03-23 11:01

IRONMAN巿民廣場辦流水席 台東市公所罰沒收1萬保證金

2019-03-23 13:44

最大車露！203輛露營車今晚齊聚麻豆賞柚花

2019-03-23 20:17

首辦旗津沙灘滿月趴遇雨天 潘恒旭：帶著快樂的心情

2019-03-23 15:19

蘆洲農會慶百年 侯友宜：未來還要發展蘆南蘆北

2019-03-23 11:20

停航8年台中-澎湖線 「雲豹輪」試航

2019-03-22 23:59

力抗鳳梨崩價 她選立委先完售800斤鳳梨捐慈善

2019-03-23 14:38

竹東僅剩兩層樓日式警察宿舍 文史工作者憂心消失

2019-03-23 11:30

種韓國瑜樹被批造神 愛種樹公司：不管藍綠都要呼吸

2019-03-23 13:06

注意！新竹縣新豐鄉 29日將停水10小時

2019-03-23 13:10

影／前妻的卵、國外捐的精 同志媽媽自己懷胎生下來

2019-03-23 21:19

「我只能靠不斷刷馬桶舒壓」 社工壓力巨大誰知曉

2019-03-23 07:58

宜蘭綠博30日登場 萬坪稻田「長」出巨大熱帶魚

2019-03-22 23:27

「流浪到淡水」70歲李炳輝 計畫考桃園街頭藝人

2019-03-23 15:56

影／落淚也要捐 楓香舞團6小朋友捐長髮幫助癌友

2019-03-23 09:03

久盼恐落空？三地村集會所因有人反對停工

2019-03-22 23:03

基隆嶼封5年拚暑假重開放 每人擬收100元維護費

2019-03-23 12:52

台中兩岸客輪逆勢漲 郵輪客創新低

2019-03-23 00:04

頭份國中蓋教室大樓沒下文 縣府將先補助規畫費

2019-03-23 19:58

自立陸橋拆除 平面道路通車

2019-03-22 23:18

台中花博無名英雄最大志工團 台電：叫我第一名

2019-03-23 17:15

佛誕節訂為國定假日 徐國勇表示會考慮

2019-03-23 18:05

大排吳郭魚暴斃 是「南風天」溶氧變化劇烈？

2019-03-23 19:34

板橋人行道拓寬後路燈竟在中間 市府：最慢5月1日前改善

2019-03-23 17:19

台商大廠回台投資熱錢湧入台中 頂級商辦市場開打

2019-03-23 19:23

協和電廠擬改燒天然氣 台電：不影響漁民生計

2019-03-23 00:04

前省議員李玉泉享壽84歲 今天台影城舉辦追思會

2019-03-23 14:11

台商回流最愛桃園 市府開闢7園區解決缺地

2019-03-22 22:31

影／林口社宅入厝 侯友宜：新北人口達400萬抽獎送套房

2019-03-23 17:21

台南官田「官佃真厝味」 彩繪街屋吸睛

2019-03-22 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top