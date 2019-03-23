影／前妻的卵、國外捐的精 同志媽媽自己懷胎生下來

2019-03-23 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



「苗栗史上第一場」的同志家庭分享座談會，下午在苗栗市中正路「日榮本屋」舉辦，同志媽媽Jovi和Mindy帶著她們的女兒「苗苗」來參加，分享她們真實的人生故事，也希望一些不了解同婚議題的人，能看見同志家庭其實與一般家庭一樣「都是由愛組成的」。

「苗栗愛轉來平權遊行」小組今年2月間在竹南鎮成立，並籌劃5月11日在竹南、頭份進行一場平權遊行，期間在縣內並推出系列講座活動、平權書展，盼獲得支持及尊重。

Jovi是苗栗公館人，但童年就籠罩在父親家暴的陰影中，她有過兩次同性婚姻，6歲的苗苗是她與前妻生的女兒，因她家族有僵直性脊椎炎的遺傳病史，因此選擇用前妻的卵子、國外的捐贈精子結合，由她懷胎並剖腹產下，但生產過程歷經辛酸，小孩出生後情況危急，還要動2次刀，但要選用自費、較貴的給氧機，前妻卻被醫院認為不是家長，院方堅持不讓她前妻簽字選用，後來連想探視孩子都被拒絕在外，她當時因生產昏迷，如果到第二天沒甦醒，「真不知孩子會怎麼辦？」

Jovi訴說自己的成長境遇和當年不被祝福的婚禮，不時哽咽，但談到照料苗苗成長的經驗，又不時露出爽朗的笑容，參與座談的同志、支持者紛紛提問交流，關心同志家庭子女的生養與照顧。

苗栗愛轉來平權遊行總召夏立民指出，苗栗是大家覺得很保守的地區，但其實已有6戶同志家庭，如以戶籍計算更超過10戶，Jovi和Mindy這對同志家庭的家長，都出生成長在苗栗，這次帶著她們的女兒回到家鄉分享她們的生命故事，希望能打開「同溫層」，讓更多長輩、年輕人了解同婚、婚姻平權議題，營造友善環境。