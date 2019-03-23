頭份國中蓋教室大樓沒下文 縣府將先補助規畫費

2019-03-23 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣頭份國中學區快速發展、人口持續遷入，今年又出現新生入學爆滿的困擾，下學年「要300來500」，但校內教室不敷使用，即使增班也無專科教室可改為普通教室，縣府為解決問題，決定先補助頭份國中新建專科教室大樓規畫費331萬元，要讓學校「跨出重要的第一步」，再設法透過立委向中央爭取近億元經費興建。

頭份國中及竹南鎮照南國中今年仍面臨新生「超額」問題，縣府教育處並首度啟動額滿比序機制，兩校目前已組成新生入學委員會，將針對新生入學排序及特殊、弱勢個案情況討論，預估4月中旬完成比序並公告可入學新生名單。

縣府教育處指出，頭份國中98年完成遷校，原規畫普通班18班、特教班3 班，全校共21班規模，但當年8月新生報到後，教室已略顯不足，101年又增建完成15間教室；下學年(108學年度)班級數將達34班，其中國一11班，但在籍新生數高達500人，迫使縣府必須啟動額滿機制，以目前學區戶籍人口資料分析，未來5年全校將增至39班，普通、專科教室及辦公室更不敷使用，且專科教室如改為普通教室，將影響教學成效。

頭份國中去年就透過縣府向中央爭取興建專科教室大樓，初步規畫新建20間教室、6間廁所、9座樓梯，工程經費約9213萬元、設計監造費約603萬元，但全案經教育處多次函請中央補助，目前仍未獲核定。