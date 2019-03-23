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客家流行音樂節 樂團摩拳擦掌拚最高榮譽

2019-03-23 16:23聯合報 記者張弘昌╱即時報導

2019客家流行音樂節客家流行歌唱大賽，樂團組及客家流行歌曲創作大賽決賽，今天在桃園市客家文化館舉行，吸引來自全台各地的創作好手、實力樂團力拚最高榮譽。

桃園市客家事務局長何明光表示，今年客家流行音樂節邁向第5年，為吸引更多年輕人參與並提供更多展演的舞台，配合年輕朋友喜歡組樂團的特性，去年在歌唱大賽中規劃「樂團組」，鼓勵4人以上的優秀團隊報名；創作大賽首獎獎金則高達20萬元，希望藉此吸引更多優秀音樂人才投入客家音樂創作的領域。

上午由樂團組首先登場，開啟決賽爭霸戰序幕，除了常見的吉他、爵士鼓、鍵盤等搖滾樂團組合，時下蔚為流行的阿卡貝拉人聲伴奏，也加入本次賽事，還有來自平鎮國中客家熱音社團體報名參加，更有非客籍青年，特別練唱客家歌或有團體加入原住民詞彙，豐富的音樂風格為本次樂團組賽事增添更多可看性。

何明光局長指出，今年有超過50首自創歌曲參加創作大賽，創作主題十分多元，有人為自己的心愛寵物寫歌、有人寫出年輕世代對未來的迷惘、也有人專為今年的賽事量身打造一首歌曲、更有人以詐騙作為靈感，各具巧思的創意展現了客家音樂人的創作能量，經過初審共遴選出15首作品入圍決賽。

今年特別邀請知名音樂製作人王治平老師加入評審團，王老師講評時特別提及樂團組首重的即是團隊的默契和整體配合程度，透過團隊的合作更能有效提升團員們的音樂素養及能力，期望未來有更多人參與樂團組賽事，透過歌唱學習客家語言文化。

接下來3月30日、4月6日在客家文化館分別有青壯組、長青組的決賽及客家歌曲合唱大賽的賽事，歡迎前來聆賞客家音樂，一起為所有參賽者加油打氣。

樂團組得獎名單：Resonance留聲樂團、熱血化碧濤、B-MAX馬克筆人聲樂團（前三名依序號排列，4月27日頒獎音樂會，正式公布名次及頒獎）。優等：桃園仰葛煞樂團、Hak嘻人。

桃園仰葛煞樂團，演唱末代客的最後一場戲，,團隊的默契度及整體表現獲得評審肯定。圖...
桃園仰葛煞樂團，演唱末代客的最後一場戲，,團隊的默契度及整體表現獲得評審肯定。圖／桃園市客家事務局提供
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樂團組前三名將在4月27日，在平鎮新勢公園公佈得獎名次及頒獎。圖／桃園市客家事務...
樂團組前三名將在4月27日，在平鎮新勢公園公佈得獎名次及頒獎。圖／桃園市客家事務局提供
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桃園市客家事務局局長何明光頒發評審證書 （左一王治平、左二曾雅君、（右一）劉劭...
桃園市客家事務局局長何明光頒發評審證書 （左一王治平、左二曾雅君、（右一）劉劭希、（右二）顏志文。圖／桃園市客家事務局提供
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B-MAX 馬克筆人聲樂團，以優美的阿卡貝拉人聲伴奏使現場觀眾聽得癡如醉。圖／桃...
B-MAX 馬克筆人聲樂團，以優美的阿卡貝拉人聲伴奏使現場觀眾聽得癡如醉。圖／桃園市客家事務局提供
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熱血化碧濤樂團，融入原住民詞彙，音樂豐富的表現獲得評審青睞。圖／桃園市客家事務局...
熱血化碧濤樂團，融入原住民詞彙，音樂豐富的表現獲得評審青睞。圖／桃園市客家事務局提供
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樂團客家文化

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