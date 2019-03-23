「流浪到淡水」70歲李炳輝 計畫考桃園街頭藝人

2019-03-23 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市身障者職業重建成果嘉年華暨視障按摩大會師今在府前廣場登場，邀來桃市7個庇護工場、8個身障職訓單位秀出成果，並首度開放今年度「身障者公部門短期就業計畫」職缺登記，場面熱鬧，主辦的勞動局也邀來出身桃園的身障藝人李炳輝彈奏手風琴，演唱「流浪到淡水」等經典歌曲，李勉勵身障者「吃苦當吃補」，他也計畫6月來考桃園街頭藝人證照。

桃園市政府勞動局今天在府前廣場設攤，邀請喜憨兒桃園市府庇護商店等7家庇護工場、好學科技管理顧問有限公司附設職業訓練中心等8家職訓單位擺攤，呈現身障員工、學員的就業學習成果，活動會場也釋出公部門短期就業126個職缺登記，大潤發流通事業、台灣美光記憶體等企業也來徵才，總計提交履歷共有137人，場邊還有50位視障按摩師提供舒壓按摩服務。

嘉年華現場也安排身障藝人登台演出，以演唱「流浪到淡水」走紅的身障歌手李炳輝、視障薩克斯風演奏家吳柏毅、二胡盲劍客張晉豪、唐寶寶大器樂團、能量天使及鼓舞心聲鼓樂團都受邀輪番演出，李炳輝彈奏手風琴，一連演唱「流浪到淡水」、「億萬ㄟ富翁」、「來去夏威夷」等經典歌曲，不時要台下觀眾打拍子炒熱氣氛，他也感謝大家不吝給予掌聲。

「身障者千萬不能失意，要勇敢走出來，吃苦當吃補！」李炳輝是桃園大園人，因自小失明、家境清苦，深知身障者在社會上生存不易，他樂觀地說，雖然現在表演機會不穩，但很感謝陸續有藝人朋友幫忙牽線，自己也受台灣優質生命協會邀請，定期到老人院公益演出。

38年次的李炳輝以一首「流浪到淡水」走紅，近年到淡水老街賣唱表演，但前陣子卻傳出被檢舉沒有街頭藝人執照，遭禁止街頭演出，李炳輝今天也說，已經計畫要在5月份參加新北街頭藝人認證考試，而桃園街頭藝人徵選在6月份，也準備要來參加，會一直繼續唱下去。

市府秘書長李憲明參與嘉年華活動，肯定勞動局協助身障者適性就業的成果，他說，勞動局107年委託職業訓練辦理10個班別，完成結訓120人，另迄今也已設置7家庇護工場，提供72名身心障礙者庇護就業及11名見習機會，並持續提供職業重建服務、支持性就業服務、短期就業、居家就業等服務共輔導1971人就業，希望身障者透過適性協助，都有機會發光發熱。