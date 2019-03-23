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下一個巨星就是你 SBL超籃明星分享職涯規劃心得

2019-03-23 15:52聯合報 記者張弘昌╱即時報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手桃園市政府，今天在中壢區銀河廣場舉辦「下一個巨星就是你」職涯探索活動。邀請SBL超級籃球聯賽冠軍隊伍桃園璞園建築籃球隊隊長林金榜等球星，與在場超過千名的青年朋友，分享職涯故事並共同探索。

球星所到之處熱烈嗨翻天，現場還有空拍機、物聯網科技運用及卡牌諮詢等體驗，帶領青年朋友認識並照亮就業方向。璞園籃球隊隊長林金榜及中鋒陳冠全，也與在場年輕朋友公開分享，職籃路上的心路歷程。

林金榜說，選擇籃球是自己所愛，年輕人要能善用政府資源，找到適合自己發展的路，就好比在籃球場上，卡到最好的位置，能有最高的命中率一樣。

勞動部部長許銘春表示，青年朋友都是國家的明日之星，為了幫助大家在求職路上順利，勞動部規劃有專業職涯諮詢服務、新興產業職訓課程、貼心就促津貼補助三大好康，讓每一位青年朋友在就業路上都能安穩、安全及安心。

桃園市青年事務局顏蔚慈局長也鼓勵年輕人勇敢逐夢，桃園市府在就業、創業、社企及文創等各方面，一定會提供給年輕人更多舞台及資源，幫助青年勇於追夢。

桃竹苗分署致力於打造適合青年就業環境，除透過與地方政府積極合作，在賈桃樂學習主題館及各就業中心，也有提供有免費的職涯諮詢及心測服務，並針對有需要的民眾規劃如AI、物聯網及服裝設計等超過千堂職前及在職課程，相關訊息可上桃竹苗分署網站查詢，或到桃竹苗區各就業中心現場專人諮詢。

虛擬職場體驗活動，透過模擬職場互動，讓年輕朋友及早了解職業內容。圖／勞動部桃竹苗...
虛擬職場體驗活動，透過模擬職場互動，讓年輕朋友及早了解職業內容。圖／勞動部桃竹苗分署提供
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勞竹苗分署舉辦「下一個巨星就是你」活動，勞動部長許銘春部長（中拿職涯寶典字牌者）...
勞竹苗分署舉辦「下一個巨星就是你」活動，勞動部長許銘春部長（中拿職涯寶典字牌者）及桃園市政府青年事務局顏蔚慈局長（中間拿巨星字牌女性）與青年齊聚嗨翻現場。圖／勞動部桃竹苗分署提供
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勞動部長許銘春（右三）、桃園市政府青年事務局局長顏蔚慈（左二）、桃園璞園建築籃球...
勞動部長許銘春（右三）、桃園市政府青年事務局局長顏蔚慈（左二）、桃園璞園建築籃球隊隊長林金榜（右二）、桃園璞園建築籃球隊中鋒陳冠全（左一）與在場民眾互動遊戲，鼓勵青年勇敢追夢。圖／勞動部桃竹苗分署提供
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勞動部長許銘春（左二）鼓勵並呼籲民眾多支持青年創業。圖／勞動部桃竹苗分署提供
勞動部長許銘春（左二）鼓勵並呼籲民眾多支持青年創業。圖／勞動部桃竹苗分署提供
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