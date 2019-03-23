樂高迷快來！ 新竹石坊里樂高妝點好繽紛

2019-03-23 14:42 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市北區石坊里里長彭陳玉真與女兒彭琳淇在里內發起用「樂高美化社區」，妝點破萬片以上樂高，她們不但將里內的門牌，換上樂高拼貼而上，而在社區一處牆面，因牆面有裂縫，也用樂高妝點，並搭配彩繪，讓社區變得活潑又美麗。

在石坊里位處鄰近新竹大遠百鬧區，但在巷弄中更保存有早年建築，但如何在老社區中，尋找新的妝點，讓里長很困擾。彭琳淇說，她突發奇想，以樂高作為妝點主要工具，親手組裝成門牌，先從里長好朋友的門牌開始妝點，變得生動又有趣，獲得里民肯定，引起風潮，里民搶著要加入用樂高門牌的行列。

彭陳玉真表示，社區有面牆，因有裂縫外觀不佳，她們透過樂高為里內店家如糕餅店、甜點店等，透過樂高組裝成「告示牌」，方便為遊客指路，也美化了牆面，讓社區變得更有特色。當時打造樂高牆時，更引起里民主動性的幫忙，大家帶著孩子前來組裝，孩子玩得開心，最後妝點至牆面時，大家搶拍照，也很有成就感。

彭陳玉真表示，里內更有一名80歲奶奶，也親手組裝自家門牌，也是她第一次體驗拼樂高的樂趣，顏色全由奶奶自己選、自己組裝。

彭陳玉真說，但也考量到風吹日曬問題，樂高門牌繽紛顏色恐會迅速脫落，他們先用黏著劑固定好樂高位置，並用保護漆、再用亮光漆，來確保延續樂高門牌的使用。

「出乎我意料，太棒了，沒看過這樣的樂高社區。」樂高老闆曾政傑說，在民眾巧手與創意中，除有創意門牌外，居民也結合當地地標與招牌，用樂高拼成一座概念招牌牆，讓每一個走進社區的外地人，都能感受到社區活力。

社區規劃師郭晉麟、塗斌翰、王乙寬、許汶蒨、顏志翰說，在在石坊里，社區落在舊城區內，有許多老建築但同時，又在大遠百旁，新興店家也如雨後春筍般不斷出現，空間使用密度很高，也演變出舊城區特有的新舊混雜的特殊紋理。