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竹東僅剩兩層樓日式警察宿舍 文史工作者憂心消失

2019-03-23 11:30聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣竹東警分局後方有一棟有80多年歷史的日式警察宿舍，議員余曉菁指出，這棟宿舍是新竹縣唯一兩層樓式的日式宿舍，但正面臨被拆掉的危機，目前已請文化局再次會勘，希望能將宿舍保存下來，讓這棟見證竹東發展的建築物能夠在陪伴竹東人一起走下去。

余曉菁表示，這是新竹縣唯一兩層樓式的日式宿舍，地點就在竹東分局後面，因為靠近山坡的關係，讓兩面看起來就像是不同的樓層，這棟建築曾經見證竹東鎮歷史的一部分，也代表著竹東曾經是全台灣最大的鄉鎮。

文史工作者黎許傳表示，根據竹東鎮誌記載，在日治時期，因竹東繁榮，人口、產業等超過北埔，才將竹東升格為郡管轄北埔，而這一棟日式宿舍是大約1920年，竹東升格為郡之後所興建的郡役所高級警官宿舍，宿舍應該有80多年的歷史，曾是竹東分局長、副分局長、分局秘書宿舍，與竹東發展歷史密切關係。

黎許傳也呼籲，為子孫留下古蹟是文明人的考量之一，古蹟保存難，破壞容易，怪手一來半天成為平地，這棟宿舍見證了竹東發展，希望更多有志朋友一起來發聲，保留珍貴在地歷史與記憶。

文化局表示，目前已接獲民眾申請，依照文資法第14條第2項提報，希望這棟日式宿舍能成為文化資產，文化局已依照程序進行作業，將由文資委員會進行審議程序。

新竹縣竹東分局後方有一棟有80多年歷史的日式宿舍。記者陳斯穎／攝影
新竹縣竹東分局後方有一棟有80多年歷史的日式宿舍。記者陳斯穎／攝影
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因為靠近山坡的關係，讓這棟建築物兩面看起來就像是不同的樓層。記者陳斯穎／攝影
因為靠近山坡的關係，讓這棟建築物兩面看起來就像是不同的樓層。記者陳斯穎／攝影
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新竹文化局

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