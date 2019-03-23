吃書節首辦在台灣 「小王子」可食書體驗知識的美味

2019-03-23 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



吃書風潮吹到台灣！竹縣竹北市新瓦屋或者書店首辦的台灣首屆國際吃書節，將在3月31日午後大開「甜點書派對」，以「小王子」為主題，轉化創作出充滿熱情的可食書，還有飲食作家講座、可吃書活動，讓民眾體驗知識的美味。

座落於竹北新瓦屋的或者書店，長期以來耕耘知識閱讀與飲食健康議題，今年設定品牌主軸為「探索」，並受到國外吃書節各種創意跨界的啟發，今年辦台灣第⼀屆國際吃書節，希望讓人們在體驗食物的樂趣中，品嚐知識的美味，成為全台書店界首例。

鴻梅文創企劃專員邱君豪表示，國際吃書節始於2000年美國加州，由茱蒂絲·霍夫伯格與比翠絲·科倫發起，並訂定在4月1日紀念法國美食家布里亞·薩瓦蘭的生日。活動邀集大家以「書」為靈感的分享美食創作，並一起吃掉它；希望透過美食，啟發人們對書籍與知識的熱愛。

邱君豪說，參與者用巧克力、糖霜、奶油、起士、海苔土司、餅乾、糖果、蛋等來創作「書」，用以分享知識的樂趣，目前有超過23個國家引入舉辦，也成為全世界圖書館、書店、畫廊和書籍與美食愛好者一起慶祝的節日。

他表示，今年，或者書店主辦台灣首屆國際吃書節，邀請新竹在地烘焙職人在「甜點書派對」中大展身手，對大人小孩都愛的「小王子」一書做可食書創作，都將選用天然食材與支持在地小農的烘焙師，與或者書店長期來關注的食農議題相符應。