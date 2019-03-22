新竹市議員建議款延燒 國民黨團提案「追減」通過

2019-03-22 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市議員建議款運用持續延燒！新竹市議會今天開臨時會，國民黨市議員陳啟源在審查提案前，先提臨時動議，詢問市府主計處有關議員建議款的核銷與預算編列標準，引發同黨與時力黨團議員響應。有議員認為，建議款僅是建議卻不少建議事項卻都得由市長同意，審查標準何在，經討論決議，請市府辦理議員建議款預算追減。

新竹市議會國民黨團書記長張祖琰表示，市議會因議員建議事項，被民進黨議員污名化，國民黨團在今透過臨時動議程序，並經議會正式通過提案，要求市政府針對墊付款以及議員建議事項預算，在下一次臨時會進行追加減。

國民黨議員李國璋說，過去2年，他所建議的事項，沒有任何一個通過，他申請案件市政府不予處理，建議的工程事項完全石沉大海，連基本會勘都不辦，資料都有案可查。

時代力量林彥甫指出，「議員建議款」過去長期被視為「議員用以綁樁的小金庫」，市府每年定額編列預算，供議員建議支用，曾引發許多爭議，許多地方社團、學校無從向市府申請經費，必須靠與個別議員的「人情」來申請，相當不合理。

市府雖主張這類款項的支用都會經過內部審查，但審查機制不明確，過去幾年議員建議款項的通過比率高達97％，審查機制形同虛設。此外，市長林智堅也在議會中答詢坦承，今年度有編列1億8000萬的「議員建議款」，既然議會已通過決議，呼籲市府應如實辦理追減。

議員則有共識，針對緊急小型工程、社團補助經費，則建議保留，且應明訂各學校、社團、一般市民提案申請經費的相關辦法，落實公開透明的補助機制。