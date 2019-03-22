竹科工程師「不務正業」 拿下咖啡杯測冠軍
原在竹科擔任工程師的曾楷崴，為幫助母親開店，認真學習品咖啡、杯測，上周拿下WCE世界盃杯測師大賽台灣冠軍，將於6月遠赴德國代表我國參加世界賽。他直言現在「不務正業」，在竹科工作錢賺得多、卻不開心，能在咖啡領域中學得專業是最快樂的事。
27歲的曾楷崴表示，大學畢業後原在竹科工作、收入不錯，但並不快樂，約2年前陪客戶吃飯，點了一杯咖啡後，忽然品嘗到有花果香、微酸的咖啡，完全打破過去對咖啡苦澀，一定要加糖、奶精的觀念，之後聽說母親有意開店，讓他下定決心學習咖啡。
他說，為了認識、了解咖啡專業，花費許多時間學習咖啡基礎知識，並接觸咖啡品管、學習杯測，為讓味覺敏銳、勝任杯測師，平時不能吃重口味、辛辣食物，生活起居要規律，還要不斷品嘗咖啡、加強咖啡辨識能力。
「正確、快速辨認咖啡！」曾楷崴說明，參賽選手應品嘗8組、每組各3杯咖啡，3杯咖啡有2杯一樣、1杯不同，須在8分鐘內找出每組那杯不同咖啡，不只要快、要準確，更要學習與咖啡豆對話，感受咖啡之美。
他說，近年台灣選手在世界咖啡競賽中表現優異，自6年前開始，曾陸續拿下烘豆、杯測、咖啡大師及手沖咖啡競賽冠軍，這次他將邀請帶他入門的咖啡達人盧俊諺當教練，6月到德國柏林參賽、為國爭光。
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