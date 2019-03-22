竹科工程師「不務正業」 拿下咖啡杯測冠軍

2019-03-22 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



原在竹科擔任工程師的曾楷崴，為幫助母親開店，認真學習品咖啡、杯測，上周拿下WCE世界盃杯測師大賽台灣冠軍，將於6月遠赴德國代表我國參加世界賽。他直言現在「不務正業」，在竹科工作錢賺得多、卻不開心，能在咖啡領域中學得專業是最快樂的事。

27歲的曾楷崴表示，大學畢業後原在竹科工作、收入不錯，但並不快樂，約2年前陪客戶吃飯，點了一杯咖啡後，忽然品嘗到有花果香、微酸的咖啡，完全打破過去對咖啡苦澀，一定要加糖、奶精的觀念，之後聽說母親有意開店，讓他下定決心學習咖啡。

他說，為了認識、了解咖啡專業，花費許多時間學習咖啡基礎知識，並接觸咖啡品管、學習杯測，為讓味覺敏銳、勝任杯測師，平時不能吃重口味、辛辣食物，生活起居要規律，還要不斷品嘗咖啡、加強咖啡辨識能力。

「正確、快速辨認咖啡！」曾楷崴說明，參賽選手應品嘗8組、每組各3杯咖啡，3杯咖啡有2杯一樣、1杯不同，須在8分鐘內找出每組那杯不同咖啡，不只要快、要準確，更要學習與咖啡豆對話，感受咖啡之美。