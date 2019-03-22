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竹縣地價複查結果出爐 原查定無誤 民眾仍要繳稅

2019-03-22 18:35聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣政府今天下午召開107年公告地價複查結果說明會，地政處向與會近百位民眾表示，公告地價複查結果是「原查定無錯誤，無須辦理更正地價」，縣長楊文科則請相關單位在109年重新規定地價作業時，研議凍漲、緩漲或調降的可能性。

到場參加的民眾相當不滿複查結果，甚至表示楊文科沒有做到選前的承諾，楊文科則說，他選前有承諾任期內一定不會調漲，但是會凍漲還是調降則要看實際的情況，他也強調可以理解民眾憤怒的心情，但「過去的就過去了，我們要向未來看」，並指示相關單位在109年重新規定地價作業時，研議凍漲、緩漲或調降的可能性，也請民眾提出意見一起討論。

新竹縣107年地價稅漲幅25.63%，其中竹北市漲幅過大，引發民怨，縣府去年成立「公告地價調整受理陳情單一窗口」受理地主申請公告地價複查，最後收到8142件申請案，據統計，已繳稅2368件，未繳5774件。

今年1月複查完畢後，即開地價及標準地價評議委員會，委員們一致認為，這次複查結果，原查定並沒有錯誤，依「辦理更正公告地價公告土地現值作業注意事項」的規定，無須辦理更正地價。

但針對地價稅的部分，縣府仍研擬3種配套方案向中央請示，第一、透過土地稅減免規則增訂條款方式來調降地價稅。第二、建議價稅分離，比照地方自治事項授權各縣市政府彈性調整稅率。第三、中央針對民眾107年地價稅超過106年地價稅額部分，建議漲幅以打6折計徵，不過3種方案中央都沒有同意。

地政處及稅捐處則分析，縣民申請地價複查，是反映地價稅額上漲達6到10倍，實際上107年新竹縣縣公告地價上漲幅度最高約為2到4倍，因此，造成本縣107年地價稅調漲的原因，不單單全是公告地價調整所導致，像是稅制問題，如累進稅率、106年新購土地、重劃地區減半徵收優惠結束等，都是影響地價稅額的因素。

新竹縣政府今天下午召開107年公告地價複查結果說明會，地政處向與會近百位民眾表示...
新竹縣政府今天下午召開107年公告地價複查結果說明會，地政處向與會近百位民眾表示，公告地價複查結果是「原查定無錯誤，無須辦理更正地價」。記者陳斯穎／攝影
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縣長楊文科請相關單位在109年重新規定地價作業時，研議凍漲、緩漲或調降的可能性。...
縣長楊文科請相關單位在109年重新規定地價作業時，研議凍漲、緩漲或調降的可能性。記者陳斯穎／攝影
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縣長楊文科請相關單位在109年重新規定地價作業時，研議凍漲、緩漲或調降的可能性。...
縣長楊文科請相關單位在109年重新規定地價作業時，研議凍漲、緩漲或調降的可能性。記者陳斯穎／攝影
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新竹縣政府今天下午召開107年公告地價複查結果說明會，地政處向與會近百位民眾表示...
新竹縣政府今天下午召開107年公告地價複查結果說明會，地政處向與會近百位民眾表示，公告地價複查結果是「原查定無錯誤，無須辦理更正地價」。記者陳斯穎／攝影
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