看見客家風華 台三線客家山林產業文化展開幕

2019-03-22 18:12 中央社 苗栗縣22日電



為呈現台三線沿途豐富的人文風情，台灣客家文化館第1特展室今天起至明年2月10日舉辦「山路彎彎-台三線客家山林產業文化特展」，邀民眾看見台三線今昔風華。

客委會主委李永得今天到位在苗栗縣的台灣客家文化館，參加「山路彎彎-台三線客家山林產業文化特展」聯合開展記者會，在工作人員引導與介紹下，了解桃園、新竹、苗栗至台中「台三線」沿線的昔日拓墾歷史、山林產業興起與變遷。

李永得表示，客家族群是倚靠「山林」文化而構築的，早期客家族群最重要的成就貢獻就是「焗腦」與「茶葉」，樟腦及膨風茶引領並帶動著全球貿易市場，使客家伙房成了一座座世界工廠。

李永得說，未來的台三線將著重在人文藝術、音樂脈絡、特殊動植物、生態旅遊地景的研究等，希望還原當年蟲膠唱片的蓬勃發展，重現早期引領風潮的音樂年代。

客家委員會客家文化發展中心表示，「山路彎彎-台三線客家山林產業文化特展」，呈現昔日拓墾產業，以及與現今台三線重疊的發展脈絡，藉由展覽介紹台三線上的山林拓墾、客庄聚落發展與信仰文化。

客委會客發中心表示，特展也運用實體及數位典藏品，設置多款情境造景，民眾踏入展區可嗅到茶葉、艾草、大風草等植物清香；民眾也可透過行動載具掃描展牆上的二維條碼，聽取客話音檔，滿足視覺、嗅覺與聽覺上的體驗。

此外，台灣客家文化館斜坡廣場也策劃「如膠似漆．留聲客音-蟲膠與黑膠唱片展」與民眾分享傳統客家樂聲，還原當年蟲膠唱片蓬勃發展，展覽詳情可上台灣客家文化館官方網站及臉書官方粉絲團查詢。