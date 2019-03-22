親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

圖解／中職30開打 9個必看數字

看見客家風華 台三線客家山林產業文化展開幕

2019-03-22 18:12中央社 苗栗縣22日電

為呈現台三線沿途豐富的人文風情，台灣客家文化館第1特展室今天起至明年2月10日舉辦「山路彎彎-台三線客家山林產業文化特展」，邀民眾看見台三線今昔風華。

客委會主委李永得今天到位在苗栗縣的台灣客家文化館，參加「山路彎彎-台三線客家山林產業文化特展」聯合開展記者會，在工作人員引導與介紹下，了解桃園、新竹、苗栗至台中「台三線」沿線的昔日拓墾歷史、山林產業興起與變遷。

李永得表示，客家族群是倚靠「山林」文化而構築的，早期客家族群最重要的成就貢獻就是「焗腦」與「茶葉」，樟腦及膨風茶引領並帶動著全球貿易市場，使客家伙房成了一座座世界工廠。

李永得說，未來的台三線將著重在人文藝術、音樂脈絡、特殊動植物、生態旅遊地景的研究等，希望還原當年蟲膠唱片的蓬勃發展，重現早期引領風潮的音樂年代。

客家委員會客家文化發展中心表示，「山路彎彎-台三線客家山林產業文化特展」，呈現昔日拓墾產業，以及與現今台三線重疊的發展脈絡，藉由展覽介紹台三線上的山林拓墾、客庄聚落發展與信仰文化。

客委會客發中心表示，特展也運用實體及數位典藏品，設置多款情境造景，民眾踏入展區可嗅到茶葉、艾草、大風草等植物清香；民眾也可透過行動載具掃描展牆上的二維條碼，聽取客話音檔，滿足視覺、嗅覺與聽覺上的體驗。

此外，台灣客家文化館斜坡廣場也策劃「如膠似漆．留聲客音-蟲膠與黑膠唱片展」與民眾分享傳統客家樂聲，還原當年蟲膠唱片蓬勃發展，展覽詳情可上台灣客家文化館官方網站及臉書官方粉絲團查詢。

台三線客家文化李永得
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

新竹住宅博覽會即日起一連3天 新竹縣立體育館登場

2019-03-22 14:09

竹縣地價複查結果出爐 原查定無誤 民眾仍要繳稅

2019-03-22 18:35

率醫院走進社區 醫務社工媒合資源接地氣

2019-03-22 09:49

桃市青年局揪千人跳抬頭舞 上傳影片抽好禮

2019-03-22 00:23

回收踴躍換好禮 桃樂資收站6月將增30站

2019-03-22 00:14

新聞眼／胖周瑜攻略 鄭系、龍系人事和棋？

2019-03-21 23:12

桃園新人事／王義川掌航空城 吳君婷接研考會

2019-03-21 23:11

桃園捷運綠線假開工？ 鄭文燦駁斥：少數議員任意抹黑

2019-03-21 20:10

斷指乩童、落腳三媽傳奇多 后厝龍鳳宮耆老訪談出書

2019-03-21 20:05

民政局發文殯葬業讓民代首長先公祭 鄭文燦撤官僚公文

2019-03-21 19:05

龍系人馬接桃園航空城董事長 王義川：鄭文燦昨找我談

2019-03-21 17:44

桃市府推身障者短期就業 釋公部門126職缺月薪2.64萬元

2019-03-21 17:37

桃市府新人事！林佳龍子弟兵王義川接桃園航空城董事長

2019-03-21 15:29

桃園版星光大道登場！桃漾天籟歌唱大賽獎金195萬元

2019-03-21 15:14

台68快速公路竹東端出口施工 上下班大塞車惹民怨

2019-03-21 14:39

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

「雲豹輪」新軍加入 停駛8年台中澎湖航線將恢復

2019-03-22 11:54

高雄自立陸橋趕在三周內拆除完畢 下午通車

2019-03-22 13:09

花蓮瑞穗春天酒店開幕 12位長腿正妹超吸睛

2019-03-21 22:04

生人迴避！ 雲林崙背今晚8點送肉粽

2019-03-22 15:58

國土計畫法將上路 雲林憂難翻身

2019-03-22 00:16

金山漁會代表大會拒漁港垂釣 漁民：釣客會攻擊漁船

2019-03-22 13:59

新北市參加春季旅展 「路的觀光」探訪淡蘭古道

2019-03-22 08:04

鹿港2棟百年老建築接連被拆 地方籲應指定聚落保存區

2019-03-21 19:38

高雄愛情產業鏈啟動了！ 愛河畔市集、夢時代粉紅派對

2019-03-22 08:18

看好陸客超強購買力 三峽金牛角進駐金門

2019-03-21 19:07

民政局發文殯葬業讓民代首長先公祭 鄭文燦撤官僚公文

2019-03-21 19:05

漁民潛水打魚重罰3萬 引爆恆春漁民怒火促修法

2019-03-21 19:07

寓教於樂 新北環保局推資源循環課程

2019-03-21 20:12

基隆列艱困選區 國民黨主委：太給面子了

2019-03-21 19:08

爭釣權／遏止釣客亂象 新北提4招

2019-03-21 23:19

4億元花蓮香榭大道動工在即 民憂停車配套不足求暫緩

2019-03-22 14:44

斷指乩童、落腳三媽傳奇多 后厝龍鳳宮耆老訪談出書

2019-03-21 20:05

桃園捷運綠線假開工？ 鄭文燦駁斥：少數議員任意抹黑

2019-03-21 20:10

鯉魚潭「景色」翻山越嶺進駐日月潭 營造日月同心

2019-03-22 08:03

又有店家關門 屏東逢甲商圈沒落仍無解？

2019-03-22 16:02

嘉縣警察局長交接 警署提醒：查處澄清假消息

2019-03-22 13:08

影╱西瓜紅了！瓜農：台北越熱 銷量價格越好

2019-03-22 09:49

八卦山打卡新景點 公共裝置藝術八卦龍可爬可玩

2019-03-22 12:59

台東縣長饒慶鈴上任88天 拚觀光、拚經濟走了8800公里

2019-03-22 12:41

今年可能沒龍眼蜜 蜂農嘆龍眼不開花採不到蜜

2019-03-21 19:57

響應「十萬青年十萬兵」入伍 百歲姜之發見證抗戰史

2019-03-21 20:12

北市二殯闢聯外道 未來擬交管

2019-03-22 00:05

柚農安心！農委會主委宣布收購600噸大果文旦

2019-03-22 17:06

新聞眼／胖周瑜攻略 鄭系、龍系人事和棋？

2019-03-21 23:12

日月潭風景區擴大納入埔里 地方憂農業、開發恐受限

2019-03-22 16:37

協和電廠轉型天然氣日省1200萬元 議員憂衝擊漁民生計

2019-03-22 16:42

藤枝森林遊樂區 31日起開放試營運

2019-03-21 23:45

赤腳踩粗鹽像菜瓜布 小學生：先民曬鹽真辛苦

2019-03-22 09:11

桃園新人事／王義川掌航空城 吳君婷接研考會

2019-03-21 23:11

彰化前瞻「先搶先贏」 縣市停車場自籌款頭大

2019-03-21 23:08

社工驚見偏遠部落堆3千含酒精空瓶 痛呼母湯過量

2019-03-21 19:54

新竹住宅博覽會即日起一連3天 新竹縣立體育館登場

2019-03-22 14:09

吃了《味覺．法國》晚宴 林右昌：想去法國簽個姐妹市

2019-03-21 21:25

衛生局把關吃玩都開心！高雄推薦推4家觀光食品工廠

2019-03-22 11:53

率醫院走進社區 醫務社工媒合資源接地氣

2019-03-22 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top