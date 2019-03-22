新竹住宅博覽會即日起一連3天 新竹縣立體育館登場

2019-03-22 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹住宅博覽會從今天起一連三天，在新竹縣立體育館登場，參展品牌建商有60 家，總銷上看 700 億。截至今年2月底，新竹縣市人口數已超過100萬，根據內政部建物買賣移轉棟數統計，新竹縣房市2018年交易量達1萬1756戶，較2017年大增24.1％。

新竹住宅博覽會由新竹縣政府指導、新竹縣不動產開發商業同業公會主辦，新竹市不動產開發商業同業公會協辦，去年首度舉辦就創下了總銷450億的成績，3天下來參觀人次更高達8800人。今年擴大規模，參展達60 家，總銷上看 700 億，要挑戰參觀人次破萬，也為每年新竹房市 329 黃金檔期揭開序幕。

新竹縣長楊文科表示，竹縣有竹科、台元科技園區、湖口工業區等高科技工業蓬勃發展，及中國醫藥大學新竹附設醫院、台大新竹生醫園區2家教學醫院，未來還有「三支箭」重大建設AI智慧園區、璞玉計畫、園區三期，良好的生活機能，讓新竹縣成為高教育水平、高所得、高消費力極低失業率的「四高一低」宜居城市。

新竹縣不動產開發商業同業公會理事長吳國寶表示，根據內政部建物買賣移轉棟數統計，新竹縣房市2018年交易量達1萬1756戶，較2017年大增24.1％。新竹縣重劃區表現亮眼，新案接連冒出，先前的建案也都在近期陸續公開銷售，加上中醫大新竹附設醫院正式營運、施工中的遠東新世紀購物中心、華邦電子商辦大樓及生醫園區分院即將完工等，商場與產業的投入，都為新竹縣房市帶來可預期的榮景。

新竹市不動產開發商業同業公會理事長郭嘉昌則指出，根據財政部最新綜所稅申報資料顯示，新竹市民的平均所得中位數為88.6萬，高於台北巿大安區的86.1萬和中正區的81.6萬。至於房價所得比更是長年維持在8倍多一些，遠低於台北的15倍，新北的12.8倍，以及全國平均值9.1倍。高所得、低房價負擔，也讓新竹市民成家立業相對輕鬆。