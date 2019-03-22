率醫院走進社區 醫務社工媒合資源接地氣

2019-03-22 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



近年來台灣已進入開發國家的醫療水準，疾病應重預防，並非等到疾病上身才找醫師診治，醫院也著重預防勝於治療，逐漸朝主動化、社區化發展，院內除了醫事人員包括醫師、護理師、治療師等協助民眾醫療層面，「協助病患解決就醫困難」的醫務社工，更成為媒合資源重要角色。

衛生福利部桃園醫院社工室主任余珮瑜表示，配合國民健康署推動「社區健康促進」相關計畫，包括四癌篩檢、預防針劑施打等，進而關懷在社區中長輩健康，營造高齡友善社區，此外更結合「醫療」與「社會福利」，滿足人生活最基本需求，醫務社工亦建立醫院和社區的互動橋樑。

余珮瑜進一步指出，社會中有許多福利邊緣戶，包括獨居長者、身障者、弱勢家庭等，許多時候「因貧而病，因病而貧」貧窮情況下導致不敢就醫。

她分享過去曾遇案例，一名6歲孩童全身是傷，被送往急診治療，醫院通報社工後，社工深入了解該家庭，發現爸爸擔任保全、平時無瑕照顧4名兒女，媽媽為身心障礙、親職能力差，因缺錢花用不時向親戚借錢，更放任孩子自理生活，造成4個孩子全都發展遲緩，所幸及時介入給予早療教育，目前老大、老二已穩定就學，母親也在社工輔導下學習教育孩子，穩定家庭原有支持度。