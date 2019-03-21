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視高中生涯「最後一戰」 管樂社創社18年首度奪冠

2019-03-21 22:56聯合報 記者許政榆╱即時報導

107學年度全國學生音樂比賽，成績陸續揭曉，桃園市平鎮高中管樂社，今年更榮獲全國特優第1名，指揮表示，參加全國賽前夕，曲子仍有不少小問題沒解決，但團員們花了很長的時間分組練習及修正，終於調整到最好的狀態，加上有不少團員即將畢業，把此次比賽視為高中管樂生涯的「最後一場戰役」，特別全力以赴，果然不負眾望，拿下創社18年來第1次全國特優第1名。

桃園市教育局指出，今年度全國學生音樂比賽，桃園市代表隊有不少連續榮獲特優的霸主，包括武陵高中管弦樂合奏已連續11年獲得高中職A組特優，平鎮國中管樂合奏、中壢高中管樂合奏及平鎮高中管樂合奏，皆連續4年榮獲特優，其中平鎮高中管樂團，今年更榮獲全國特優第1名；桃園市大竹國小兒童樂隊參加近10年的全國賽，更累積拿到9次特優。

成立28年的武陵高中音樂班，其中管弦樂團今年再度拿下特優第一名，締造11連霸佳績，成為國內各高中音樂班典範學校，校長林煥周表示，許多國際知名音樂學院，先後提供優渥獎學金吸引武陵音樂班學子前往海外深造，校方樂見學生與國際接軌，拓展演奏格局視野，並精進專業才能。

桃園市大竹國小兒童樂隊指導老師薛正義指出，團員中有不少孩子「過去沒接觸過鍵盤」，等於從零開始，但在老師嚴格訓練下、加上學員自我砥礪，大家共同秉持「讓隊伍變強」信念，才能維持特優好成績。

薛正義老師表示，為提升學生水準，這次挑選較有挑戰性的曲目「FESTE ROMANE」，到比賽前一天有些段落仍在修正，但學生卯足全力練習，拿回好成績。平時為訓練學生對音樂想像與感覺，更讓學生花時間欣賞藝術品，想像將音樂幻化成圖像與畫面，自我內化音感。大竹國小校長麥建輝指出，兒童樂隊不僅為了比賽而練習，是將音樂融入生活，每年學校更舉辦2場音樂會，提供學生展現自信舞台，累積經驗也嘉惠鄰里。

桃園武陵高中音樂班管弦樂團今年再度拿下特優第一名，締造11連霸佳績。圖／教育局提...
桃園武陵高中音樂班管弦樂團今年再度拿下特優第一名，締造11連霸佳績。圖／教育局提供
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桃園市平鎮高中管樂團，今年更榮獲全國特優第1名，更是創社18年來第1次全國特優第...
桃園市平鎮高中管樂團，今年更榮獲全國特優第1名，更是創社18年來第1次全國特優第1名。圖／教育局提供
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桃園市大竹國小兒童樂隊參加近10年的全國賽，累積拿到9次特優。圖／教育局提供
桃園市大竹國小兒童樂隊參加近10年的全國賽，累積拿到9次特優。圖／教育局提供
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桃園市大竹國小兒童樂隊參加近10年的全國賽，累積拿到9次特優。圖／教育局提供
桃園市大竹國小兒童樂隊參加近10年的全國賽，累積拿到9次特優。圖／教育局提供
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武陵樂團音樂會
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