親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

桃園捷運綠線假開工？ 鄭文燦駁斥：少數議員任意抹黑

2019-03-21 20:10聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園市捷運綠線GC01土建高架段工程分別在八德、蘆竹區進行施工，市長鄭文燦今天下午前往蘆竹區土建高架段工區實地視察基樁工程進度，他對中正北路工區完成20支基樁進度滿意，但針對少數市議員疑「假開工」很不以為然。

鄭文燦駁斥指出，少數議員任意抹黑為假開工，對工程人員的努力很不公平，「工程人員不時臨時演員、機具不是紙糊的、40公尺鋼筋也不是竹子造假」，都是真實進行的工程，「希望大家口水少一點、對工程人員汗水給予掌聲」。

桃園捷運綠線為桃園第一條自辦興建捷運線，其中GC01土建工程標高架段的八德、蘆竹段自去年10月起施工，由大陸工程依進度施工，鄭文燦由立委鄭寶清、鄭運鵬及市議員、里長多人陪同，前往蘆竹區中正北路GC01土建高架段工區實地視察，他一行人進入工區實地會勘高架段地下基椿基礎工程，並對至今完成20根基樁進度超前肯定。

鄭文燦表示，捷線綠線是北桃園交通大動脈，，GC01土建高架段有八德2車站、蘆竹及大園段5車站，高架段基樁工程由地下往上做，每根造價100萬元，地下工程最深44公尺，工程人員很辛苦。他對有的議員質疑「假開工」十分在意，他兩度駁斥表示，少數議員是為了政治或其他理由任意抹黑為假開工，對辛苦努力的工程人員很不公平，希望市民支持綠線工程。

針對捷運綠線在桃園火車站南、北段的GC02及03地下潛盾標招標作業流標多次，鄭文燦表示，GC02及03工程標，只能大型營造廠投標，廠商由於經費不足、工期不夠，擔心風險造成流標，市府將要求工程顧問公司檢討調整成本、工法及工期後，重新上網招標，相信很快會完成發包作業。

市府捷運工程局長陳文德表示，目前高架段工程進度超前，今年底在八德、蘆竹段可看到綠線高架段橋墩陸續完成，GC02及03地下潛盾標招標，因受到大宗物料上漲、近期國內大型工程多，加上廠商擔心工期等風險，投標謹慎，導致分別3次和2次流標，該局預定本月底再進行上網招標作業，捷運綠線預定114年完工。

桃園市長鄭文燦（右一）視察桃捷綠線高架段工程，駁斥議員任意抹黑假開工，指工程人員...
桃園市長鄭文燦（右一）視察桃捷綠線高架段工程，駁斥議員任意抹黑假開工，指工程人員不是臨演、機具不是紙糊，盼口水少一點。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市長鄭文燦（左三）視察桃捷綠線高架段工程，駁斥議員任意抹黑假開工，指工程人員...
桃園市長鄭文燦（左三）視察桃捷綠線高架段工程，駁斥議員任意抹黑假開工，指工程人員不是臨演、機具不是紙糊，盼口水少一點。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市長鄭文燦（左三）視察桃捷綠線高架段工程，駁斥議員任意抹黑假開工，指工程人員...
桃園市長鄭文燦（左三）視察桃捷綠線高架段工程，駁斥議員任意抹黑假開工，指工程人員不是臨演、機具不是紙糊，盼口水少一點。記者曾增勳／攝影
分享
桃園市長鄭文燦視察桃捷綠線高架段工程，駁斥議員任意抹黑假開工，指工程人員不是臨演...
桃園市長鄭文燦視察桃捷綠線高架段工程，駁斥議員任意抹黑假開工，指工程人員不是臨演、機具不是紙糊，圖中為工程進行的機具。記者曾增勳／攝影
分享

捷運鄭文燦鄭寶清
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

斷指乩童、落腳三媽傳奇多 后厝龍鳳宮耆老訪談出書

2019-03-21 20:05

民政局發文殯葬業讓民代首長先公祭 鄭文燦撤官僚公文

2019-03-21 19:05

龍系人馬接桃園航空城董事長 王義川：鄭文燦才找我談

2019-03-21 17:44

桃市府推身障者短期就業 釋公部門126職缺月薪2.64萬元

2019-03-21 17:37

桃市府新人事！林佳龍子弟兵王義川接桃園航空城董事長

2019-03-21 15:29

桃園版星光大道登場！桃漾天籟歌唱大賽獎金195萬元

2019-03-21 15:14

台68快速公路竹東端出口施工 上下班大塞車惹民怨

2019-03-21 14:39

桃園青年抬頭節 校園美眉「抬頭舞」線上火力藝起瘋迷

2019-03-21 11:45

桃園完成15處斑馬線退縮 今年推工業、住宅區路口改善

2019-03-21 11:34

獨╱桃市府要殯葬業讓民代先公祭 業者怒：腦子進水？

2019-03-21 11:00

買漁獲觀生態賞夕陽 海山漁港香山濕地這樣玩

2019-03-21 08:18

桃市民考客語 初級過關就有獎金

2019-03-20 23:47

公教拚客語認證 桃竹苗祭出獎勵

2019-03-20 23:46

苗栗頭份盛事「四月八」 辦桌邀您來做客

2019-03-20 23:23

鮭魚回流 遠雄自貿港區額滿 將再擴建4棟廠辦

2019-03-20 23:13

竹縣自行車道預算通過 竹東將直通南寮

2019-03-20 23:10

竹市首件公投提案 「要喝乾淨水」今遞案展開二階連署

2019-03-20 23:08

2立委選區初選現競爭 國民黨桃市黨部先協調

2019-03-20 20:16

網紅vs苗栗青年 跨界對談啟發網路行銷思維

2019-03-20 19:01

桃市知名小兒科遭爆亂開藥且收費700元 衛生局：調查中

2019-03-20 18:32

竹縣議會通過預算 竹東到南寮自行車道一路通

2019-03-20 18:01

影／頭份四月八有客家好料 市長邀體驗特有民俗慶典

2019-03-20 17:33

竹市府臨時、約聘人員平均加薪1100元 502人受惠

2019-03-20 15:16

湖口鄉長林志華登記竹縣立委初選 對上現任立委林為洲

2019-03-20 15:08

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

顛覆傳統！這家人用「現金」拜祖先 歲末捐款行善

2019-03-21 08:05

好消息！封園10年 藤枝森林遊樂區31日開放試營運

2019-03-21 08:17

獨╱桃市府要殯葬業讓民代先公祭 業者怒：腦子進水？

2019-03-21 11:00

遠東板橋廠BYE BYE SALE剩5天

2019-03-20 23:59

桃市府新人事！林佳龍子弟兵王義川接桃園航空城董事長

2019-03-21 15:29

台南下營茅港媽徒步73公里會香 500信徒隨行

2019-03-21 09:58

高市府加速軍地活化 大寮眷村50公頃重劃都市計畫過關

2019-03-21 10:34

桃園版星光大道登場！桃漾天籟歌唱大賽獎金195萬元

2019-03-21 15:14

清水鰲峰山地下戰備坑道 清水鬼洞下月開放參觀

2019-03-21 14:39

台68快速公路竹東端出口施工 上下班大塞車惹民怨

2019-03-21 14:39

嘉縣戶政所免費拍照 照相錄影業抗議要求終止

2019-03-21 12:58

前瞻計畫基隆要到多少錢？ 林右昌：沒有第一也有前三

2019-03-21 14:05

國寶級老陶師林添福94高齡辭世 硘聲永存

2019-03-21 14:48

韓流旋風激勵屏東藍營 不再為立委人選發愁

2019-03-21 16:11

嘉市府主機網路機櫃遷移 黃敏惠好奇綠色乖乖的魔力

2019-03-21 13:12

台東環保局隱藏攝影立功 亂丟垃圾半年抓54人

2019-03-21 13:46

羅結夫婦「遺愛」 造福大村鄉供獻財政「大補湯」

2019-03-20 22:34

白沙屯媽祖遶境10天9夜 童醫院救護車全程跟隨

2019-03-21 10:53

再見了！鰲鼓濕地成群黑面琵鷺編隊振翅北返

2019-03-21 08:29

桃園完成15處斑馬線退縮 今年推工業、住宅區路口改善

2019-03-21 11:34

有「櫻」來坐！雲林土庫羊蹄甲大道開花了

2019-03-21 08:17

雙子星簽約恐再延至5月 總顧問：再拖貽笑國際嚇跑外資

2019-03-21 17:34

救國團變日治廳長「龍鄉樓」惹議 宜蘭市長：願改名

2019-03-21 16:18

看好陸客超強購買力 三峽金牛角進駐金門

2019-03-21 19:07

影／基隆光二路爆水管路面下陷 水公司封路開挖搶修

2019-03-20 21:21

反登革熱 韓市長：若再萬起 人怎進來？

2019-03-20 23:46

買漁獲觀生態賞夕陽 海山漁港香山濕地這樣玩

2019-03-21 08:18

救國團變身日治廳長「龍鄉樓」 葉毓蘭有感分享摯友文

2019-03-21 13:14

龍系人馬接桃園航空城董事長 王義川：鄭文燦才找我談

2019-03-21 17:44

民政局發文殯葬業讓民代首長先公祭 鄭文燦撤官僚公文

2019-03-21 19:05

「動物也要放暑假了！」史上首次 台北動物園休園10天

2019-03-20 23:24

搜尋龍潭湖卻跳出命案照片 工旅處：誤植照片已下架

2019-03-21 15:53

大學生到山上部落義剪 93歲到1歲都跑來

2019-03-21 10:32

外島首位女立委陳玉珍宣誓就職 強調24小時服務不打烊

2019-03-21 17:27

北市非營利幼兒園 增4家增收500娃

2019-03-20 23:56

竹縣自行車道預算通過 竹東將直通南寮

2019-03-20 23:10

北市委辦家暴案 新女性聯合會喊停

2019-03-21 00:11

台南房屋稅全面調降 黃偉哲：回應民意、減輕稅賦

2019-03-21 12:55

別墅變日租民宿 住戶批擾民

2019-03-20 23:20

道士拚晉升 醮會法師武考爬108層刀梯

2019-03-20 23:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top