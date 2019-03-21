桃園捷運綠線假開工？ 鄭文燦駁斥：少數議員任意抹黑

2019-03-21 20:10 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市捷運綠線GC01土建高架段工程分別在八德、蘆竹區進行施工，市長鄭文燦今天下午前往蘆竹區土建高架段工區實地視察基樁工程進度，他對中正北路工區完成20支基樁進度滿意，但針對少數市議員疑「假開工」很不以為然。

鄭文燦駁斥指出，少數議員任意抹黑為假開工，對工程人員的努力很不公平，「工程人員不時臨時演員、機具不是紙糊的、40公尺鋼筋也不是竹子造假」，都是真實進行的工程，「希望大家口水少一點、對工程人員汗水給予掌聲」。

桃園捷運綠線為桃園第一條自辦興建捷運線，其中GC01土建工程標高架段的八德、蘆竹段自去年10月起施工，由大陸工程依進度施工，鄭文燦由立委鄭寶清、鄭運鵬及市議員、里長多人陪同，前往蘆竹區中正北路GC01土建高架段工區實地視察，他一行人進入工區實地會勘高架段地下基椿基礎工程，並對至今完成20根基樁進度超前肯定。

鄭文燦表示，捷線綠線是北桃園交通大動脈，，GC01土建高架段有八德2車站、蘆竹及大園段5車站，高架段基樁工程由地下往上做，每根造價100萬元，地下工程最深44公尺，工程人員很辛苦。他對有的議員質疑「假開工」十分在意，他兩度駁斥表示，少數議員是為了政治或其他理由任意抹黑為假開工，對辛苦努力的工程人員很不公平，希望市民支持綠線工程。

針對捷運綠線在桃園火車站南、北段的GC02及03地下潛盾標招標作業流標多次，鄭文燦表示，GC02及03工程標，只能大型營造廠投標，廠商由於經費不足、工期不夠，擔心風險造成流標，市府將要求工程顧問公司檢討調整成本、工法及工期後，重新上網招標，相信很快會完成發包作業。