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愛奇藝涉嫌違法落地遭查 陸委會：若屬實將下架

斷指乩童、落腳三媽傳奇多 后厝龍鳳宮耆老訪談出書

2019-03-21 20:05聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣龍鳳觀光文化發展協會一群志工，發揮「土法煉鋼」精神，投入多年時間，四處遍訪耆老，為竹南鎮后厝龍鳳宮編撰「耆老及鄉親訪談錄」，今天新書發表，書中訪問的耆老從70歲到103歲，口述內容除了有關龍鳳宮，也觸及竹南鄉親的生命記憶，還有斷指乩童、落腳三媽等驚奇典故及傳說，彌足珍貴。

龍鳳觀光文化發展協會上午在龍鳳宮發表新書，這本訪談錄由協會志工陳秀珍主持，共有15名志工參與，從民國100年12月到106年5月，足足花了5年半時間才完成訪談及受訪者簽名。

訪談錄完全由志工編撰完成，也是后厝龍鳳宮第一本具ISBN的出版品，共編印150本，將提供有需求的圖書館收藏。

陳秀珍說，他們從小聽到許多媽祖的神蹟，也對龍鳳宮發展到現在的規模感到好奇，很想去訪談耆老發掘一些故事，但不知從何著手，找到的第一位受訪者是她90多歲的嬸嬸，老人家耳聰目明，表達能力也好，可惜大家沒受過專業訓練，不知該如何把訪談內容變成文字，所以第一次的經驗失敗了。

她說，後來也訪問過不少人，但受訪者多半不願具名，或說了故事不肯簽名，訪談過程受了不少挫折，最後共訪談27人，成功完成16篇訪談紀錄。

訪談的耆老、鄉親居住在苗栗、新竹、台北、花蓮等地，其中最年長的是立委、龍鳳宮主委陳超明的母親陳林白菜，書中也特別訪談了在龍鳳宮附近路口擺攤的越南新住民，從她眼中探索在竹南的生活和拜拜的信仰。

龍鳳宮的大媽祖神像高136台尺，號稱是全台最高大的媽祖聖像，更是竹南鎮的地標，陳超明在書中的訪談提到，早年他大哥在美國進修，曾帶父母到美國遊玩，他父親陳錫坤當時已是龍鳳宮管理人，在紐約坐船見到宏偉壯觀的自由女神像，也因此發願未來龍鳳宮發展，要像自由女神像一樣有特色，也促成大媽祖的籌建。

書中還記錄湄洲媽祖乩童的斷指傳奇，參與編撰的文史工作者吳正賢指出，相傳龍鳳宮香火來自湄洲，代言跳湄洲媽祖的乩童以斷指代表真神降臨，但原因眾說紛云，相傳湄洲媽祖金身曾遭竊，行竊過程金身手指被弄斷，竹南地區早年也有湄洲媽祖的斷指乩童，後代子孫並將一截斷指當成湄洲媽祖供奉，民國72年以前，每年媽祖生日，斷指乩童後代還會將斷指請回龍鳳宮慶祝聖誕。

后厝龍鳳宮供奉的「三媽」被稱為「落腳三媽」，也有幾種傳說版本，相傳祂並非媽祖林默娘分身，而是姓羅的頭份后庄女子，因具神格而獲龍鳳宮媽祖允准入廟受享香火，媽祖出巡都由三媽做先鋒，祂的神像是軟身，每當正神降臨要出發時，左腳就會脫落，從不例外，有竹南神佛店老闆請回三媽神尊，還用強力膠固定關節，結果遶境時三媽的腳還是照掉不誤，讓這間神佛店黃姓老闆對三媽的靈驗深信不疑。

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮大媽祖神像高136台尺，號稱全台最高大的媽祖聖像。記者胡蓬...
苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮大媽祖神像高136台尺，號稱全台最高大的媽祖聖像。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣龍鳳觀光文化發展協會陳秀珍帶領志工，主持「耆老及鄉親訪談錄」編撰，為后厝龍...
苗栗縣龍鳳觀光文化發展協會陳秀珍帶領志工，主持「耆老及鄉親訪談錄」編撰，為后厝龍鳳宮留下珍貴的口述紀錄及文史資料。記者胡蓬生／攝影
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后厝龍鳳宮外有「落腳三媽」的宣傳看板。記者胡蓬生／攝影
后厝龍鳳宮外有「落腳三媽」的宣傳看板。記者胡蓬生／攝影
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94歲的耆老林萬發(左)出席新書發表會。記者胡蓬生／攝影
94歲的耆老林萬發(左)出席新書發表會。記者胡蓬生／攝影
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媽祖陳超明文史工作者
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