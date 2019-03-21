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民政局發文殯葬業讓民代首長先公祭 鄭文燦撤官僚公文

2019-03-21 19:05聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市民政局近日發文給桃園市葬儀商業同業公會及桃園市殯葬司儀協會，內容指為求儀式順利進行，若有市議員或本府機關首長參加，請優先安排公祭，被業者怒轟官員腦袋進水，是擾民且不尊重喪家；對此，桃園市長鄭文燦獲悉後，認為發文是官僚作風，代表對喪家禮儀自主性毫無認知，且太遷就少數人建議，已請民政局即日撤銷此一公文，並且下不為例。

有殯葬業司儀向本報投訴，民政局本月19日發出公文，要求業者及司儀，如果公祭場合有市府官員與民代，請優先安排公祭，她認為，公祭場合主人是喪家，但多年來政治人物參與公祭亂入狀況不斷，時常都要插隊趕場，如今市府公文一出，要求若有議員、機關首長參與公祭，應優先安排，根本就是不尊重喪家。

對此桃市民政局回應，公文並無強制性，因議員與首長參與公祭幾乎都是集中在早上同一時間，希望禮廳之間安排能夠順暢所以才會發文，請業者或司儀能夠協助配合，針對這樣的回應，桃園市長鄭文燦無法接受，認為公祭場合不應該配合政治人物跑場，要求撤銷公文。

新聞處長詹賀舜表示，鄭市長認為公祭告別式，主要在於讓親友來賓可以表達追悼與思念，不是在於政治人物跑場，這樣的公文代表了對於喪家禮儀自主性毫無認知，也太遷就少數人的建議。發文更是官僚作風，鄭市長已經請民政局即日撤銷此一公文，並且下不為例。

圖為桃園殯儀館天德廳舉行告別式的場面。圖／聯合報系資料照
圖為桃園殯儀館天德廳舉行告別式的場面。圖／聯合報系資料照
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桃市府民政局發出公文要殯葬業讓民代先公祭。圖／業者提供
桃市府民政局發出公文要殯葬業讓民代先公祭。圖／業者提供
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鄭文燦告別式
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