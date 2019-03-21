新竹市政府訪問團 走訪荷蘭拚鐵人行程

2019-03-21 19:04 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



為增進台荷關係，並針對啟動中的重大建設取景歐洲經驗，新竹市長林智堅將於台灣時間22日深夜率團出訪荷蘭。訪問團以拼經濟、好生活為主軸，將與「荷蘭矽谷」恩荷芬市長會晤並參訪艾司摩爾(ASML) ，請益當地政府及企業，促進雙方產業交流，並積極為竹市招商引資，拚經濟帶給市民好生活；同時透過參訪各大建設，取經荷蘭以設計導入建設營造城市美學。

此次出訪以「拚經濟、好生活」為主軸，除為各項重大市政建設取經，重點在參訪「荷蘭矽谷」恩荷芬市，吸取歐陸智慧城市領頭羊的成功經驗。這也是林智堅，在第二屆任期首度率團出訪，訪扣除前後飛行時間，訪團將於中歐時間23至28日停留荷蘭，造訪阿姆斯特丹、恩荷芬、鹿特丹共三個城市，6天內將完成16個參訪行程。

民政處說，恩荷芬與新竹市相似處，如歷史古城但人口年輕，兩市人口數、土地面積相近，更有著高科技產業聚落，恩荷芬在產官學三方合作、社會設計發展領先，為竹市絕佳的取經對象。

民政處說，拚經濟部分，林智堅將拜會恩荷芬市長，並赴艾司摩爾(ASML)全球總部交流，向當地政府及企業請益，盼促進雙方產業交流，吸引AI、IOT等策略性國際科技企業進駐，為竹市招商引資。

林智堅也將走訪阿姆斯特丹、鹿特丹，參訪阿姆斯特丹公共圖書館、都更社會住宅成功案例，及鹿特丹Markthal市集廣場、多項創新建築，對於目前竹市推動中的各項建設設計注入新思維，如規劃中的「大車站計畫」，未來站體與周遭大樓的空間串聯發展，期能引入歐洲城市設計規劃理念。