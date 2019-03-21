龍系人馬接桃園航空城董事長 王義川：鄭文燦才找我談

2019-03-21 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦今天宣佈，桃園航空城股份有限公司董事長由前台中市政府交通局局長王義川接任。王義川表示，他昨天才與市長鄭文燦碰面，人事案是昨天敲定的，交通部長林佳龍是否有協助穿針引線？他沒多過問。

桃園市長鄭文燦、交通部長林佳龍兩人在民進黨內一直被認為有「瑜亮情結」，尤其鄭文燦大勝15萬票連任，被封為民進黨中生代的「大阿哥」，不過，林佳龍雖然敗選，後來進入入中央擔任交通部長，兩人之間關係相當微妙。

王義川在今年1月才披戰袍，代表民進黨參加台中市北屯、北區的立委補選，後來輸給國民黨的沈智慧，沈潛休息2個月。

王義川今天在臉書公佈，「是的，我要去桃園航空城上班了！這是國家門戶很重要的一個計畫，我會全力以赴，讓桃園航空城計畫加速落實！成為國際廠商落地台灣的端點，也是國內廠商飛向國際的起點！」

王義川接受本報採訪時表示，桃園航空城因都市計劃變更有點複雜，已延遲一段時間，一直到去年都市計劃變更才完成，整個進度要加速才能招商，這個基地是國際廠商進駐台灣的門戶，相當重要，延遲越久，賺錢機會就會延遲。