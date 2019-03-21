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桃市府推身障者短期就業 釋公部門126職缺月薪2.64萬元

2019-03-21 17:37聯合報 記者張裕珍╱即時報導

為協助身障者轉銜職場，桃園市政府彙整各公務機關與學校單位等身心障礙者職缺辦理「身心障礙者就業無礙計畫」，由於學校單位職缺需求大，今天宣布從原本85個職缺擴大至126個職缺，月薪可領2萬6千4百元，從23日起開放報名登記，歡迎身障待業者踴躍洽詢。

桃園市政府勞動局擴大推出「身心障礙者就業無礙計畫」，職缺增加至126個職缺，職缺如一級機關經發局、衛生局、教育局、農業局、勞動局或二級機關住宅發展處、動物保護處、中壢戶政事務所等多個機關，工作內容多為接聽電話、檔案整理、電腦文書處理、公文收發或環境清潔維護等為主。

學校部分職缺更多，桃園區、龜山區、大園區、中壢區、八德區、蘆竹區、大溪區、平鎮區、楊梅區等多所國中小也提供身障者工作需求，每校需求人數在一至兩人不等。

勞動局身障就業科長洪俊揚說，報名資格須為設籍桃園市且持有身心障礙證明（原身心障礙手冊）待業民眾，23日配合身障者職業重建成果嘉年華活動，當天會在桃園市政府府前廣場先受理，接著從25日起至4月3日，將在桃園市政府勞動局4樓勞工關懷中心統一受理。

洪俊揚表示，身障者每人至多可登記2個職缺，勞動局受理之後，會將名單與登記資料轉給職缺所屬機關學校，再由機關學校安排面試，最後會由機關學校通知是否進用，工作時間將從5月1日至10月31日為期半年，每月工作22天，月薪可領2萬6千4百元，職缺如遇有出缺時，後續遞補人員皆以該職缺期滿即終止。

為協助身障者轉銜職場，桃園市政府彙整各公務機關與學校單位等身心障礙者職缺辦理「身...
為協助身障者轉銜職場，桃園市政府彙整各公務機關與學校單位等身心障礙者職缺辦理「身心障礙者就業無礙計畫」，釋出共126個職缺，23日起開放報名。圖／桃園市勞動局提供
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為協助身障者轉銜職場，桃園市政府彙整各公務機關與學校單位等身心障礙者職缺辦理「身...
為協助身障者轉銜職場，桃園市政府彙整各公務機關與學校單位等身心障礙者職缺辦理「身心障礙者就業無礙計畫」，釋出共126個職缺，23日起開放報名。圖／桃園市勞動局提供
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身障者工作面試
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