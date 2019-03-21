桃園版星光大道登場！桃漾天籟歌唱大賽獎金195萬元

2019-03-21 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園版超級星光大道來了！桃園市政府今天舉行「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」記者會，四月份起將在13個行政區以擂台賽方式進行初賽、複賽選拔，屆時從長青、中壯、青壯與青少年組會各選出各區前兩名，進入7月6日、7日總決賽，總獎金高達195萬元，市長鄭文燦與活動代言人江美琪、賴銘偉今天一同宣傳，4月1日起開放網路報名，歡迎大家一展歌喉。

桃園市政府近年舉辦過桃園國樂節、桃園合唱藝術節、桃園管樂嘉年華和鐵玫瑰音樂節等主題音樂活動，多以樂團或團體形式展現，其中鐵玫瑰音樂節更已成為桃園傳統，市府今年特別鎖定以個人表演形式，舉辦「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」，從各區選拔歌唱好手。

市府藝文設施管理中心今天舉行活動記者會，出身桃園的歌手江美琪、賴銘偉受邀擔任代言人也連袂出席，市長鄭文燦說，桃園在台灣流行音樂和鄉村民謠領域孕育許多優秀音樂人才，包括台灣歌謠之父鄧雨賢、帽子歌后鳳飛飛、以「新不了情」一曲聞名的歌手萬芳，還有王心凌、蕭亞軒等知名歌手，他也允諾總決賽當天要演唱新不了情，與選手同場歡樂。

「高手在民間，希望能挖掘更多優秀歌唱人才！」鄭文燦說，市府過去辦過公務人員歌唱比賽，發現不少人都有附好歌喉，此次市府全面性辦理歌唱大賽分為長青、中壯、青壯及青少年4個組別，將於4月20日起陸續於13個行政區展開初、複賽，歡迎設籍桃園或於桃園居住、就業及就學民眾報名，初賽報名每區每組限額50人，將從4月1日中午起受理網路報名。

江美琪、賴銘偉過去都有歌唱比賽經驗，江美琪也以過來人身份分享，建議大家要用放鬆愉快的心情參加歌唱比賽，才能克服心理緊張與壓力，再來選歌也很重要，要找一首自己熟悉、適合聲音特質、能好好發揮的歌曲，最後站上舞台，享受音樂與唱歌的氛圍也很重要。

從超級星光大道比賽出身的賴銘偉也認為，準備充足很重要，才能避免失誤，參賽者也要學會享受在舞台上表演的感覺，就能讓評審看見；賴和江美琪身為活動代言人，也將於7月6日、7日在中壢藝術館音樂廳舉行的總決賽表演。