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桃園版星光大道登場！桃漾天籟歌唱大賽獎金195萬元

2019-03-21 15:14聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園版超級星光大道來了！桃園市政府今天舉行「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」記者會，四月份起將在13個行政區以擂台賽方式進行初賽、複賽選拔，屆時從長青、中壯、青壯與青少年組會各選出各區前兩名，進入7月6日、7日總決賽，總獎金高達195萬元，市長鄭文燦與活動代言人江美琪、賴銘偉今天一同宣傳，4月1日起開放網路報名，歡迎大家一展歌喉。

桃園市政府近年舉辦過桃園國樂節、桃園合唱藝術節、桃園管樂嘉年華和鐵玫瑰音樂節等主題音樂活動，多以樂團或團體形式展現，其中鐵玫瑰音樂節更已成為桃園傳統，市府今年特別鎖定以個人表演形式，舉辦「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」，從各區選拔歌唱好手。

市府藝文設施管理中心今天舉行活動記者會，出身桃園的歌手江美琪、賴銘偉受邀擔任代言人也連袂出席，市長鄭文燦說，桃園在台灣流行音樂和鄉村民謠領域孕育許多優秀音樂人才，包括台灣歌謠之父鄧雨賢、帽子歌后鳳飛飛、以「新不了情」一曲聞名的歌手萬芳，還有王心凌、蕭亞軒等知名歌手，他也允諾總決賽當天要演唱新不了情，與選手同場歡樂。

「高手在民間，希望能挖掘更多優秀歌唱人才！」鄭文燦說，市府過去辦過公務人員歌唱比賽，發現不少人都有附好歌喉，此次市府全面性辦理歌唱大賽分為長青、中壯、青壯及青少年4個組別，將於4月20日起陸續於13個行政區展開初、複賽，歡迎設籍桃園或於桃園居住、就業及就學民眾報名，初賽報名每區每組限額50人，將從4月1日中午起受理網路報名。

江美琪、賴銘偉過去都有歌唱比賽經驗，江美琪也以過來人身份分享，建議大家要用放鬆愉快的心情參加歌唱比賽，才能克服心理緊張與壓力，再來選歌也很重要，要找一首自己熟悉、適合聲音特質、能好好發揮的歌曲，最後站上舞台，享受音樂與唱歌的氛圍也很重要。

從超級星光大道比賽出身的賴銘偉也認為，準備充足很重要，才能避免失誤，參賽者也要學會享受在舞台上表演的感覺，就能讓評審看見；賴和江美琪身為活動代言人，也將於7月6日、7日在中壢藝術館音樂廳舉行的總決賽表演。

市府指出，活動製作人梁序倫邀請資深唱片製作人陳建寧擔任評審團總召，聘請專業評審進行評選，每區初賽各組50人參賽，選出20人進入複賽，而複賽各區各組前2名可參加總決賽，總決賽各組第一名可獲得4萬5000元獎金、第二名3萬5000元獎金、第三名1萬5000元獎金，另有評審團特別獎1名，獎金1萬元，總獎金高達195萬元，歡迎市民朋友踴躍報名參賽，更多活動詳情請至活動網站https://www.taoyuankaraoke.com.tw查詢。

「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」四月份起將在13個行政區以擂台賽方式進行初賽、...
「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」四月份起將在13個行政區以擂台賽方式進行初賽、複賽選拔，市府邀來出身桃園的歌手江美琪、賴銘偉擔任活動代言人。記者張裕珍／攝影
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「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」四月份起將在13個行政區以擂台賽方式進行初賽、...
「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」四月份起將在13個行政區以擂台賽方式進行初賽、複賽選拔，今天辦記者會宣傳。記者張裕珍／攝影
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桃園市政府今天舉行「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」記者會，市長鄭文燦與活動代言...
桃園市政府今天舉行「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」記者會，市長鄭文燦與活動代言人江美琪、賴銘偉、評審團總召陳建寧等人現身宣傳。記者張裕珍／攝影
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「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」四月份起將在13個行政區以擂台賽方式進行初賽、...
「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」四月份起將在13個行政區以擂台賽方式進行初賽、複賽選拔，市府邀來出身桃園的歌手江美琪、賴銘偉擔任活動代言人。記者張裕珍／攝影
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「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」四月份登場，活動製作人梁序倫邀請資深唱片製作人...
「2019第一屆桃漾天籟歌唱大賽」四月份登場，活動製作人梁序倫邀請資深唱片製作人陳建寧（右）擔任評審團總召。記者張裕珍／攝影
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鄭文燦國樂樂團
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