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桃園青年抬頭節 校園美眉「抬頭舞」線上火力藝起瘋迷

2019-03-21 11:45聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

329青年節要推什麼青春口味，桃園市政府青年事務局特別企劃「青年抬頭節」，以SHOW TRUE TITLE為響亮主題，結合3大青藝聚落「G10GO!青年貨櫃市集(2.0改裝再升級)」、「興光堡壘青年創藝聚落」、「青年體驗學習園區」接力亮相，作為獻給桃園青年世代的3好禮。

為了呼應「青年抬頭節」的抬頭元素，主辦單位特邀桃園市街舞文化藝術協會創作有記憶點又活潑有趣的「抬頭舞」，讓青年勇敢抬頭的意象，深植在更多人的心中。　　

「青年局就是我的大樹……」，洗腦的旋律配上俏皮的舞步，桃園正潮的網美地標－G10GO!貨櫃市集熱力開跳「抬頭舞」，邀請專業表演團隊及陽明高中、啟英高中、醒吾科大、長庚、開南、銘傳大學等愛好熱舞的桃園在地學子，與青年局局長顏蔚慈一起大SHOW舞技，影片全長1分7秒，拍攝現場熱力無限、活力十足，彷彿是強大的女子抬頭舞蹈天團，吸引許多民眾駐足觀賞。　　

因應年輕人使用社群網絡工具的習慣，「抬頭舞」也搶先在桃園市政府青年事務局臉書粉絲專頁跟大家見面了，剛上線的「揪麻吉來跳抬頭舞」邀請青年朋友揪伴共舞，只要錄製跳「抬頭舞」的影片上傳到臉書，並同步分享到青年局粉專的主題活動留言區，即可獲得時下最夯遊戲機等好禮的抽獎資格。

顏蔚慈局長表示，青年局和在地年輕人一起發想「青年抬頭節」，不但是首創，還鼓勵青年勇敢發聲、展現自我，強力號召100個校園社團一起來跳「抬頭舞」，歡迎市民朋友共同舞動青春，到青年局粉專上傳影片，把好禮抽回家。　　

舞力全開的最高點，就在3月31日的「青年抬頭日」。青年局廣邀桃園高中職及大專院校社團，當天齊聚「興光堡壘青年創藝聚落」開幕活動，大家表現課餘時間發展多元才藝的成果，還有「神秘嘉賓」－青年追夢的推手齊來挑戰「千人抬頭舞」，藝起舞出青能量、瘋迷全桃園。

更多資訊請上桃園市政府青年事務局臉書粉絲專頁(https://www.facebook.com/youth.tycg.gov.tw/)或加入興光堡壘Line@生活圈查詢。

青年抬頭節宣傳活動，桃園高中職、大學美媚熱情支持。圖／桃園市青年事務局提供
青年抬頭節宣傳活動，桃園高中職、大學美媚熱情支持。圖／桃園市青年事務局提供
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3月31日的「青年抬頭日」。青年局廣邀桃園高中職及大專院校社團，齊聚「興光堡壘青...
3月31日的「青年抬頭日」。青年局廣邀桃園高中職及大專院校社團，齊聚「興光堡壘青年創藝聚落」跳抬頭舞。圖／桃園市青年事務局提供
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「青年抬頭日」活動還有好禮抽獎活動。圖／桃園市青年事務局提供
「青年抬頭日」活動還有好禮抽獎活動。圖／桃園市青年事務局提供
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青年抬頭節歡迎年輕人一起舞動青春。圖／桃園市青年事務局提供
青年抬頭節歡迎年輕人一起舞動青春。圖／桃園市青年事務局提供
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貨櫃市集銘傳大學
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