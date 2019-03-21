桃園完成15處斑馬線退縮 今年推工業、住宅區路口改善

2019-03-21 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林育瑩 ╱即時報導



交通部明將邀集六都，檢討斑馬線退縮、庇護島等設置，並針對行人量大、高齡者多、學校周邊、肇事率較高路段，選出10到20個路口試辦。桃園市交通局表示，去年5月陸續完成桃園區中正復興路口、蘆竹區南山路口、龜山區文化一路口等15處斑馬線退縮及5個庇護島設置，今年還會推動20處，優先以工業區、住宅等路段通勤、通學較多的路段著手。

桃園市交通局表示，包含斑馬線退縮、設置庇護島，去年已完成蘆竹區8處、龜山區3處、桃園區3處、大園2處、中壢區2處，還有大溪、龍潭各1處，除了透過自主檢視，還有每年中央道路考評規定，另結合工務局的前瞻基礎建設「人本示範道路」，在路幅、人行道更新的同時，來做斑馬線位置的調整。交通局說，預計今年會陸續推出20個路口，多以工業區、住宅區公車轉向高、或路型下坡且重車車流較高等路口優先進行盤點改善。

交通局交通工程科長黃錦紅表示，以觀音工業區為例，當地大車往來頻繁，將斑馬線退縮，讓車輛在轉彎時，能有清楚的視角看是否有行人通過，避免事故發生，但楊梅工業區地勢較高，出入多為斜坡道，所以斑馬線除了退縮，還必須與車輛停止線拉開距離，加上機車停等區的劃設，讓大車遇到紅燈減速時，能有個緩衝地帶煞車，並在綠燈起步時，可以從大車視角清楚看到斑馬線上是否還有行人通過，達到雙效保障的效果。