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蔡英文總統 明天下午前往民進黨中央登記總統初選

2立委選區初選現競爭 國民黨桃市黨部先協調

2019-03-20 20:16聯合報 記者張裕珍╱即時報導

國民黨首波立委提名為期三天的領表登記今天截止，桃園市兩現任立委選區都有2人以上登記競逐；第三選區（中壢73里）由不分區立委吳志揚、市議員魯明哲2人登記，現兩強相爭局面，第五選區（平鎮龍潭）則除了現任立委呂玉玲，市議員舒翠玲、黃敬平也完成登記，三人實力也皆不容小覷，市黨部指出，近日將先展開協調說明會，針對初選機制進行溝通協商，預計四月下旬完成提名並呈報中央中常會核定，全力衝刺2020總統立委大選。

國民黨首波立委提名鎖定有黨籍現任立委的選區，由於去年縣市首長選舉後，國民黨聲勢大好，多名市議員都有意搶攻立委席次，桃園市第三與第五選區部分，就有市議員魯明哲、舒翠玲與黃敬平相繼繳納110萬元的作業費與保證金，分別在支持者簇擁下到黨部領表登記。

第三選區（中壢73里）現任立委陳學聖確定轉戰第六選區，不分區立委、前桃園縣長吳志揚確定參選，早在年初就在中壢多處重要路口高掛看板，近日也頻頻下鄉辦中壢火車站、中豐交流道會勘行程，企圖心濃厚，也將參選立委的第一高票市議員魯明哲支持度頗高，去年登記參與桃園市長初選時，短時間內民調拿到第二名，被視為爆發力十足，也被黨內看好。

至於第五選區（平鎮龍潭）現任立委呂玉玲第一天就完成登記，她近日也在地方掛出與多名現任女立委合影的選舉看板，喊出「好立委、繼續拚」口號，表示平鎮、龍潭一直是國民黨「黨內民主」的櫥窗，從2012、2016、2020，局勢是壞或是好，立委初選總是很熱鬧，我不像其他黨內同志那般幸運，沒有僥倖，只能加倍努力。

第五選區登記者還有四年前也曾競逐黨內初選的市議員舒翠玲，舒在議會質詢砲火猛烈，被封為議會戰將，地方選民服務也有深厚經驗，另市議員黃敬平雖才連任一屆市議員，但地方服務同樣扎實，也常上政論節目曝光，此次拿下平鎮區第一高票，參選立委也有一定實力。

市黨部指出，為期三天領表登記，僅前兩天陸續有五人登記，第三天掛蛋，依照中央所訂初選辦法作業流程規定，市黨部預訂近期將召開第三與第五選區登記同志協調說明會，邀請登記參選者就黨內初選機制作業辦法進行溝通協商，預計四月下旬完成提名並呈報中央中常會核定案。

國民黨籍平鎮龍潭區現任立委呂玉玲將競逐連任，近日掛出初選看板。圖／取自呂玉玲臉書
國民黨籍平鎮龍潭區現任立委呂玉玲將競逐連任，近日掛出初選看板。圖／取自呂玉玲臉書
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國民黨吳志揚
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