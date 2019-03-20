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網紅vs苗栗青年 跨界對談啟發網路行銷思維

2019-03-20 19:01聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

網路行銷愈來愈受重視，苗栗縣政府慶祝青年節，今天上午與救國團苗栗縣團委會在「客家圓樓」推出「網路名人vs苗栗青年」論壇，邀小貝、IKU老師、林宣等不同國籍的網紅與苗栗青年、高中職學生跨界對談，他們透過YouTube影片拍攝，分享旅遊、台灣文化、美食等人生體驗或日語教學，引起台下不少高中生、年輕朋友的興趣。

來自美國猶他州的Logan D Beck小貝，因傳教認識台灣女孩並結婚，他2年多前到台灣，也開始拍YouTube影片，向全世界分享台灣的文化、人文、風景、美食、語言等，已有30萬訂閱者，還環島了3次，體驗了很多台灣文化。

IKU老師佐藤生是漫畫家和日文老師，他大學三年級時還不會英文、中文，憑著一份探索新事物的熱情，沒查網路、也沒帶旅遊書，一個人就跑到台灣自助旅行，旅途中遇到愛情和台灣老婆。

台灣女孩林宣大學時去美國阿拉斯加打工，也開始學習當背包客，愛上在台灣各地背包旅行、打工換宿，並用影片記錄旅行生活，目前是旅遊影片創作者，用影像記錄她的故事、遇見的人事物。

參與對話的學生、縣內青年代表數十人，來自大同高中的范姜博楷說，他覺得在台灣當網紅很有商機，可以當成工作、行業，也能滿足自己的興趣，如果有機會他很想嘗試。

苗栗縣消防局特搜分隊的田志中表示，他們隊裡也有學弟會做一些影片剪接，透過網路呈現他們救災、訓練的影像，讓大家知道消防隊員的工作，參與這次論壇讓人了解網紅行銷的方式，也期盼透過網路讓消防工作能獲得更多民眾的肯定和支持。

苗栗縣政府勞工及青年發展處處長彭德俊指出，網路及網路直播的行銷方式愈來愈盛行，也是未來趨勢，因此縣府特別舉辦這次網紅與青年對話及交流的活動，盼激盪出不一樣的火花，現在許多政治人物常運用網路直播行銷政策，縣府也希望透過多元管道，讓更多人了解縣府施政及政策。

苗栗縣政府今天上午在「客家圓樓」舉辦慶祝青年節系列活動，安排苗栗在地青年與新世代...
苗栗縣政府今天上午在「客家圓樓」舉辦慶祝青年節系列活動，安排苗栗在地青年與新世代網紅進行跨界青年論壇。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府上午與救國團在「客家圓樓」推出「網路名人vs苗栗青年」論壇，邀林宣(左...
苗栗縣政府上午與救國團在「客家圓樓」推出「網路名人vs苗栗青年」論壇，邀林宣(左起)、小貝、IKU老師等網紅與苗栗青年、高中職學生跨界對談。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府今天上午在「客家圓樓」舉辦慶祝青年節系列活動，安排苗栗在地青年與新世代...
苗栗縣政府今天上午在「客家圓樓」舉辦慶祝青年節系列活動，安排苗栗在地青年與新世代網紅進行跨界青年論壇。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府上午與救國團在「客家圓樓」推出「網路名人vs苗栗青年」論壇，邀林宣(左...
苗栗縣政府上午與救國團在「客家圓樓」推出「網路名人vs苗栗青年」論壇，邀林宣(左起)、小貝、IKU老師等網紅與苗栗青年、高中職學生跨界對談。記者胡蓬生／攝影
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網紅苗栗縣打工
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