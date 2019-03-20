潘忠政到桃市府前靜坐 「十問鄭文燦」籲護大潭藻礁

2019-03-20 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



觀塘三接站通過審查，中油開發在即，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政不滿過去桃園市長鄭文燦曾說過「保育藻礁永不妥協」，也曾說要針對沿海自然地景畫設為暫定自然地景等說法失信，今到桃園市政府前靜坐，「十問鄭文燦」批鄭總是迴避、忽視環團的聲音與建言，若鄭仍不正面回應，每周三都要到市政府靜坐兩個小時，直到鄭文燦與環團對話為止。

桃園市政府新聞處長詹賀舜回應，鄭市長認為，環境保育是專業問題，任何方案一切照制度來，不是由市長或民間人士決定，鄭市長主張「觀新藻礁要保育，大潭海岸要調查」，這個立場，從過去到現在，不但沒有改變，市府更以具體行動落實，從環境監測、藻礁區巡護、開發管制等措施加以實踐，至於「中油開發、中央審查」，桃園市政府不是決策機關，必須尊重中央的審查結論，另因開發單位中油須受法律約束，因此並無暫定自然地景的問題。

潘忠政今天在桃市府階梯前靜坐，工殤協會、護樹行動聯盟與親子共學團等團體都到場聲援，現場十多人從早上十點展開靜坐；潘也在現場提出「十問鄭文燦」，質疑鄭文燦過去曾聲援環團召開保護藻礁記者會，並曾喊出「藻礁保育、永不妥協」口號，也曾說出對未來整個桃園沿海地區，希望將自然地景指定為暫定自然地景，並要鄭與環團對話討論公共政策。

「政治人物不能因為民調高，就能違背核心價值的去胡搞！」潘忠政批評，鄭文燦曾答應要與環團見面，但最後卻是多次迴避，並由市府隔空回應，顯見鄭剛愎自用，也並非稱職的地方父母官，並說先前多次送資料請市府要指定大潭藻礁為暫定自然地景，總沒下文。

對此，市府新聞處長詹賀舜說，中央政府從馬政府到蔡政府，都因為核四停建的缺口，推動「大潭擴建、中油三接」的方案，希望滿足未來的用電缺口，馬政府時代的方案是使用200餘公頃的海岸土地，蔡政府時代中油提出的「迴避方案」，要減少海岸生態的衝擊，將面積縮減為10分之1，一共用了20餘公頃，這樣的努力，究竟是否合理，可以接受外界公評。