桃市知名小兒科遭爆亂開藥且收費700元 衛生局：調查中

2019-03-20 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市中壢區某知名小兒科診所，今日遭民眾爆料，日前帶3歲孩子前往看診，沒想到醫師沒量體溫、沒坐快篩，看診短短3分鐘就診斷「哮喘、流感」，且症狀嚴重到需要打針，最後收到藥單更傻眼，每次吃3包藥粉、3種藥水，加上掛號費200元、加收410元藥品費、80元針劑費，看個診所竟收到將近700元，桃園市衛生局接獲民眾陳情，今日立刻派員蒐證調查，如醫療作業涉違反醫療相關法規，將依法處辦，並將會請負責醫師說明釐清。

社群網站「爆料公社」今有一名媽媽爆料，日前孩子疑似有感冒症狀，前往不少民眾力推、位於中壢區某知名小兒科診所看診，由於生意好、排隊民眾多，不疑有他而掛號看診，沒想到醫師沒快篩、就認定孩子得流感，開了克流感和各種藥物，爆料媽媽直覺不對勁，不敢讓孩子吃藥，立刻前往馬偕看診。

該名媽媽指出，到馬偕後醫師照完X光跟進行快篩，診斷孩子並無哮喘也沒流感，根據該小兒科診所開的藥單，安滅菌似乎為廣泛型抗生素，根本不敢讓孩子吃，該診所醫師根本亂開藥，不知道會害到多少小孩，擔憂是否民眾普遍認為只要診所「敢打針敢開藥」就是厲害名醫。

文章一出後，有社員紛紛回應「 我小朋友也去過這家，發燒38.6度就說要打針，那時小朋友才兩歲多，我當然不肯，結果也是開了一堆藥，把他們開的藥單拿給當過20年的護士看，我媽就說他們開的藥太重了，小朋友不用吃到這麼重的劑量，叫我以後別去這家，怕他們家的藥吃習慣，抗藥性變高加快肝腎功能的受損，我怕到就再也沒去過了。」

「我知道是哪一家！因為我女兒三個月大的時候看過一次，開超多藥的！吃了兩天他們開的藥後，連母乳都不喝了，一直睡。覺得不對勁轉去林口長庚給邱姓醫生看，看完後，被邱醫生臉黑黑的說把藥停了！從新開了藥吃！從那以後，我就再沒有去過......我是坐小黃車聽說醫生很厲害才去的！」

不過也有社員緩頰表示「其實有時候醫師是憑他累積的經驗看病。如果可疑患病，是可以投藥的！況且你到大醫院，醫療資源成本本來就比較高，不能完全說這位醫生浪費醫療資源，因為你照ｘ光跟快篩，這些費用對健￼保來說也非常的高。」「小孩的藥本來就比較複雜，一種症狀一瓶，跟大人一樣一種症狀一顆是一樣的，不像以前把顆粒減量磨成粉，小孩的藥比較安全。」

衛生局表示，依據疾病管制署107年12月1日起公告之公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽表，其中未滿5歲及65歲以上之類流感患者，無須進行快篩，醫師可視病患狀況與藥劑仿單說明及專業判斷，開立適當之公費藥劑。