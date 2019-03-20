中醫大新竹附醫受贈愛心輪椅 患者就醫更便利

2019-03-20 19:05 中央社 新竹縣20日電



社團法人親慈慈善會暨三陽工業公司匯集會員愛心，今天捐贈66台輪椅給中國醫藥大學新竹附設醫院，其中包括骨科輪椅與高背輪椅，盼讓就醫民眾更方便。

中醫大新竹附醫今天舉辦輪椅捐贈儀式，由親慈會暨三陽工業共同捐贈66台輪椅，由中醫大新竹附醫院長陳自諒代表接受，一名骨科病患曾先生到醫院就診時，立即受惠使用骨科輪椅，直呼「坐起來滿舒服的，貼心又方便。」

親慈慈善會新竹分會理事黃俐荃指出，這次捐贈一般輪椅50台、骨科輪椅10台、高背輪椅6台。其中，高背躺式輪椅使用於肢體癱瘓者，輪椅可傾斜式靠背與可拆卸式踏板，且亦可使皮膚受壓面積分散，避免壓瘡發生。

黃俐荃說，骨科輪椅加強腿部固定，適用於骨折或腳部受傷之病人，捐贈給醫院後，將可協助骨科及神經內科病患就醫之便利，解決了在院過程中行動問題。

親慈慈善會理事長徐健表示，社團長期以「人飢己飢、人溺己溺」之相親相愛、慈善博大精神，在台灣各地提供愛心捐獻，特別是為弱勢族群提供急難濟助及清寒助學等協助，會員們利用業餘時間犧牲奉獻，幫助他人。

三陽工業公司協理田人豪指出，有感於社會逐漸高齡化，行動不便的長者越來越多，就醫時病患及家屬常為了搬運及攜帶輪椅感到困擾，希望能藉由此次捐贈輪椅活動，減輕病患及家屬的困擾。

陳自諒表示，中醫大新竹附醫以「救腦救心救急救命」為宗旨，「病人優先，病人第一」守護在地健康，藉著愛心輪椅捐贈，讓就醫民眾更方便，打造舒適、安全、平安、健康友善醫院。