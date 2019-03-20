竹縣議會通過預算 竹東到南寮自行車道一路通

2019-03-20 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹縣頭前溪南岸自行車道，從竹東河濱公園到竹北這一段，因高低落差大，成為河岸自行車道的斷點，新竹縣府爭取到體育署補助經費，預計將此斷點串連起來，提升竹縣的自行車道，增加民眾休憩的活動空間，新竹縣議會今天通過此案，同意於108年度辦理墊付、追加減預算。

交通旅遊處處長游志祥說明，頭前溪南岸有一條自行車道，規劃從竹東鎮騎到南寮，但竹東河濱公園到竹北市這一段，因地形關係，高低落差約有六層樓高，未設有自行車道，民眾只能騎到外面道路，往往與汽機車爭道，相當危險。

游志祥說，由於施工困難且工程經費高，這次縣府爭取到體育署同意補助七成、約5600萬元，其他三成、1680萬元由縣府自籌辦理，預計今年開工，最快明年完工。若完成，就能串連竹東到南寮的自行車道，民眾從山區一路騎到海邊，相當漂亮。未來，這條還可從竹東鎮串連到臺三線，或從南條串連到桃竹竹苗區，讓竹縣的自行車道更加完善。

新竹縣議員陳新源則提醒，許多自行車道的平台屬木造工程，維護費很高，希望施工團隊要納入考慮，否則做完幾年就沒了。他舉例，新埔鎮的霄裡溪有自行車道，縣府在車道門口做一個很大的地標，但卻無周邊設施，難以吸引民眾，「要避開這種剪綵式的作法，才能把錢用在刀口上。」