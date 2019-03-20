影／頭份四月八有客家好料 市長邀體驗特有民俗慶典

2019-03-20 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣頭份市年度盛事「四月八」打頭陣的四八花燈辦桌宴，明天起受理預約，頭份市長羅雪珠特別挑選出酸菜肚片湯、薑絲大腸等11道經典客家料理5月12日辦桌，今天邀請民眾屆時來頭份，體驗客家美食及頭份四月八特有民俗文化。

今年頭份四月八結合頭份市永貞宮168周年慶，4月22日到5月20日在頭份上、下公園等處，辦理彩繪創意花燈比賽及情境花燈展，5月11日在頭份市區舉行創意踩街花燈比賽及精彩繪客庄踩街活動，12日傍晚在頭份市公所廣場四八花燈辦桌宴，13日到20日「有young精彩攝影比賽」，此外，永貞宮168周年慶4月27日福宴。

頭份市公所今天公布辦桌菜色，包括客家土雞、酸甜糖醋魚、客家小炒、芹菜炒豆皮、薑絲大腸、炆筍乾、經典爌肉、蘿蔔排骨湯、酸菜肚片湯、桂筍炒肉絲、白菜滷，羅雪珠說，尤其是酸菜肚片湯、薑絲大腸處理費功夫，更是不容錯過經典客家料理。

四八花燈辦桌宴，今天到4月26日開放市公所及傳真報名，每桌3000元，5月12日當天恰逢母親節，市公所與3家糕點業者合作，提供認桌加購母親節蛋糕，其中一家特別使用在地黑豆製作戚風蛋糕，別有一番風味，另認桌桌主還有機會抽任天堂Swithch遊戲機，活動詳情可上頭份市公所網站，或「緣頭小份」粉絲專頁查詢。

苗栗縣副縣長桂菊、羅雪珠、永貞宮管理委員主委苗栗縣議員張淑芬等人邀約民眾參加，羅雪珠說，早期農村社會，經濟環境不是很富裕，但四月八這天，市街攤商群聚，市民配合寺廟活動大拜拜，大多數人家會準備豐盛宴席，廣邀親朋好友做客、看戲，散發濃濃人情味，歡迎民眾來頭份體驗特有慶典。