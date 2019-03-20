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影／頭份四月八有客家好料 市長邀體驗特有民俗慶典

2019-03-20 17:33聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣頭份市年度盛事「四月八」打頭陣的四八花燈辦桌宴，明天起受理預約，頭份市長羅雪珠特別挑選出酸菜肚片湯、薑絲大腸等11道經典客家料理5月12日辦桌，今天邀請民眾屆時來頭份，體驗客家美食及頭份四月八特有民俗文化。

今年頭份四月八結合頭份市永貞宮168周年慶，4月22日到5月20日在頭份上、下公園等處，辦理彩繪創意花燈比賽及情境花燈展，5月11日在頭份市區舉行創意踩街花燈比賽及精彩繪客庄踩街活動，12日傍晚在頭份市公所廣場四八花燈辦桌宴，13日到20日「有young精彩攝影比賽」，此外，永貞宮168周年慶4月27日福宴。

頭份市公所今天公布辦桌菜色，包括客家土雞、酸甜糖醋魚、客家小炒、芹菜炒豆皮、薑絲大腸、炆筍乾、經典爌肉、蘿蔔排骨湯、酸菜肚片湯、桂筍炒肉絲、白菜滷，羅雪珠說，尤其是酸菜肚片湯、薑絲大腸處理費功夫，更是不容錯過經典客家料理。

四八花燈辦桌宴，今天到4月26日開放市公所及傳真報名，每桌3000元，5月12日當天恰逢母親節，市公所與3家糕點業者合作，提供認桌加購母親節蛋糕，其中一家特別使用在地黑豆製作戚風蛋糕，別有一番風味，另認桌桌主還有機會抽任天堂Swithch遊戲機，活動詳情可上頭份市公所網站，或「緣頭小份」粉絲專頁查詢。

苗栗縣副縣長桂菊、羅雪珠、永貞宮管理委員主委苗栗縣議員張淑芬等人邀約民眾參加，羅雪珠說，早期農村社會，經濟環境不是很富裕，但四月八這天，市街攤商群聚，市民配合寺廟活動大拜拜，大多數人家會準備豐盛宴席，廣邀親朋好友做客、看戲，散發濃濃人情味，歡迎民眾來頭份體驗特有慶典。

頭份市公所指出，農曆四月八是釋迦牟尼誕辰日，地方耆宿傳說民國初年上街（上公園）屠宰業賴元造等人，與下街（下公園）黃陳兩家士紳，元宵節舉辦花燈對抗比賽難分軒輊，相約農曆3月23日媽祖聖誕再較量一次，但仍未定奪，因此四月八總決賽，永貞宮共襄盛舉，組織4大庄迎媽祖到北港過火回鑾，一連4天演戲酬神，攤商趕集加上數以萬計食客湧入，形成一年一度盛事。

苗栗縣頭份四八辦桌花燈宴推出11道經典客家料理，頭份市長羅雪珠（左三）等人邀請民...
苗栗縣頭份四八辦桌花燈宴推出11道經典客家料理，頭份市長羅雪珠（左三）等人邀請民眾體驗客家美食，及頭份四月八特有民俗文化。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭份市長羅雪珠點名客家經典酸菜肚片湯，處理來費功夫。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市長羅雪珠點名客家經典酸菜肚片湯，處理來費功夫。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭份四八辦桌花燈宴推出11道經典客家料理，頭份市長羅雪珠等人邀請民眾體驗客...
苗栗縣頭份四八辦桌花燈宴推出11道經典客家料理，頭份市長羅雪珠等人邀請民眾體驗客家美食，及頭份四月八特有民俗文化。記者范榮達／攝影
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苗栗縣頭份市長羅雪珠點名客家經典薑絲炒大腸，處理來費功夫。記者范榮達／攝影
苗栗縣頭份市長羅雪珠點名客家經典薑絲炒大腸，處理來費功夫。記者范榮達／攝影
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花燈辦桌苗栗縣
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