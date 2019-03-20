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影／329青年節怎麼來的？ 近百高中生搔頭無人知

2019-03-20 16:28聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

青年節的由來是什麼？苗栗縣政府今天上午在「客家圓樓」舉辦慶祝青年節系列活動，安排苗栗在地青年與新世代網紅進行跨界青年論壇，苗栗縣副縣長鄧桂菊致詞時，特別詢問台下近百名高中職學生「青年節的由來」，結果台下學生一片靜默，有的搔頭，似乎都不清楚青年節的緣由，鄧桂菊只好請大家回去GOOGLE查一下。

媒體詢問台下學生，一連問了3人，全都答不出青年節的由來，更無人知道青年節與黃花崗之役的關聯。

苗栗縣一名國中歷史教師表示，329青年節以前是國定假日，還放假一天，現在大家幾乎都忘了這個節日，早年國中學生要花2年完整時間學中國史，現在僅剩國二讀1年，一個朝代1節課45分鐘就講完了，一些牽扯到中國相關的節慶，教材也都被稀釋掉了，不同年齡及世代的人，這部分落差的確很大。

這名歷史教師說，現在問到青年節及黃花崗之役的歷史，國三學生可能還記得一點，但升學不考中國史，黃花崗戰役的歷史也是一筆代過，一般高中生可能都淡忘了，除了青年節，10月25日台灣光復節可能也沒多少學生清楚；以前世代的學生沒上台灣史，現在的學生對台灣史的課程就「厲害」多了。

根據維基百科資料，中華民國政府為紀念西元1911年（民前一年）4月27日（清宣統三年三月廿九日）的廣州黃花崗起義為國殉難的72位烈士（後代史學家考證共86人）而設立青年節。

1943年3月29日，中國國民黨三民主義青年團召開第1次全國代表大會，認為黃花崗烈士的事蹟更勝於五四運動，因此定此日為青年節，成為今日329青年節的由來；1948年，中華民國總統蔣中正公布此日為革命先烈紀念日，自此中華民國春殤定為此日，秋殤為9月3日軍人節

苗栗縣政府今天上午在「客家圓樓」舉辦慶祝青年節系列活動，安排苗栗在地青年與新世代...
苗栗縣政府今天上午在「客家圓樓」舉辦慶祝青年節系列活動，安排苗栗在地青年與新世代網紅進行跨界青年論壇。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣政府今天上午在「客家圓樓」舉辦慶祝青年節系列活動，安排苗栗在地青年與新世代...
苗栗縣政府今天上午在「客家圓樓」舉辦慶祝青年節系列活動，安排苗栗在地青年與新世代網紅進行跨界青年論壇。記者胡蓬生／攝影
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苗栗縣中華民國軍人節
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